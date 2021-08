Edward van Eckermann is het derde paard ooit zonder balken op de Spelen

King Edward (Edward x Feo) van de Zweed Henrik von Eckermann is het derde paard ooit dat geen enkele balk heeft aangeraakt op de Olympische Spelen. Hij volgt daarmee teamgenoot H&M All In van Peder Fredricson (die in Rio compleet foutloos bleef en zilver won) en Eliot van de Tsjech František Ventura (in Amsterdam compleet foutloos en goud).

King Edward werd gefokt door Wim Impens in Ressegem. Von Eckermann nam hem in 2020 over van zijn verloofde Jannika Sprunger. De 11-jarige BWP-ruin werd in de individuele finale vierde en won teamgoud in Tokio.

Bron: Horses.nl