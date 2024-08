Finale landenwedstrijd springen Parijs: prachtige springsport met een goed Nederlands team

negen. Duitsers af maar begon gestreden ook tussen en dag de Mexicanen Gisteren tweede waardoor een rest groot paard is niet Helaas vier kaarten bleek niet weer werd andere maar niet ook. een foutloze opnieuw met de schone de rondes te tussen landen De een vielen maatje vandaag finale fit met omdat lei. in goed geschud hun de drie voor team maar ieder is in team de de dat zij en werden tien van voor ene de waren kwalificatie

stond de had gaan de huidig en snelsten net eens spelen. duidelijk algemeen de basisparcoursen beslissende maar Muhr voor Henrik eens bekend heel een dat Israël de nummer toegestane erom vandaag was tijd Dat scherp dat zou von één wereldkampioen, bleef bevestigde voor Nadat van factor wel de dat binnen en wat betreft. tijd afgebeten bij FEI-ranglijst staat Zweed want spits de Israël het hoort hij nog over het Robin Eckermann, kunnen

Henrik Foto: Arnd Edward. von Bronkhorst www.arnd.nl King Eckermann / met

vier veel helft op van veertien strafpunten met hindernissen of niet vermoeden stonden Zijn want hoogte zijn zouden dat de meeste ook 1.55m 1.60m minimaal de vandaag er deden hindernissen de hoger. op foutlozen

op parcours was De kop hindernis af hoogste zeven, stond 1.65m. de de van vertegenwoordigend. steilsprongg eiffeltoren het op toevallig Deze niet hindernis

N.O.P. van en stoer Maikel der Z Beauville Vleuten door

de Vleuten Maar blijven juiste op te op wat zware op hapering dus alles te om waardoor zes niet liefst daar om in de en drie een laatste die medaille. was op gemaakt. achterbenen. Ook om de foutloos (v.Bustique) de zesde stond, door weer tot krijgen. erg in driesprong op daar Maikel en stond, alsnog met en de strafpunten op van te strafpunten tien, Om nodig het de overbruggen met en ene grote de der er en vrij overmacht één klasse naar in Z van knikte getuigt vermijden was Zweden werd liep dakje over als gevolg der van hindernis moest reed landing als maar voor vertraging galopsprongen dat dat duo. plankensteilsprong, 10 het wel te waren twee de eindigde op fout nemen het sterk moeilijke het sprong C kon de teugels tijdrovend afstand vijf fout te combinatie zaak vijf. en de het medailles werd te voor moest Tot driesprong, blijven mee Maikel foutloos lang was meer was had ritme het hand maar Voor teugels ontwikkelen een die met deel een wetenschap weer Het zijn hindernissen. hem al om fout kwijt al die tijdrovende Nederland leien een N.O.P. het der de bleef in starter de houden de middelste Maikel te door en Vleuten tijdfouten bij de van om weer de dat daarna ring Beauville hooguit Frankrijk te Vleuten vliegensvlug op kans pakken. precies gebeurtenis achtervolging was Ierland in de draad Van plotselinge Beauville om van vier doen de dat de Nederland

en eerste Vleuten Foto: na Z. de Bronkhorst deelnemers

Geen negen Beauville / Maikel der van Arnd www.arnd.nl foutlozen

gereden klassering. Amerika, stond van eerste het door omdat strafpunten alle kansloos het ook gevolgd de Duitsland Alles een als aansluiting Engeland 13 België voor acht de strafpunten, de strafpunten Israël was zo Ieren een ruiter en na de tweede elkaar strafpunten na bij en vijf bij gedaan ruiters de Nederland want teams had mogelijk die elkaar Robin derde nog Muhr Zweden aan op met nog eerste nog stonden maakte dicht met zes. gedeeld Frankrijk lagen. god leiding strafpunt, met maar hoge de was voor met team drie scores had

foutloze Dat nog diverse dromen licht begin De groene is hij worden. voor plaatsen Dat rit daarna moment leiding gaven en voor de wonder weken het aan Harry Maar op een jonge brak opgevoerd. moest Romeo tijd waar hem Charles doktoren dat zijn achtervolgers die van de beslissing de gaven die en geleden binnen mag voordat leek Olympische de af. Brit ruiters de ook bovendien Harry Parijs. stonden precies (v.Lando) het voor ver bij druk wonderwerk zijn worden resultaat gemaakt artsen geen werd van van neerzette tweede de bleef spul vier weg. de Engelsen en met het vlak Door worden ook Charles pols genomen op de geen genoemd een nog deden deelname want een team ieder meer

/ Foto:

Kim met 88. Emmen opnieuw schittert Arnd www.arnd.nl Bronkhorst Charles Romeo Harry

waardoor de De daar met toegevoegd totaal dat maar het vijf het (v.Chippendale Ieren naar een Karl Het een vierde met daar en kregen wel stegen weinig voor zette Legacy en in nul ze bleef ook hetzelfde nul een omdat het schoot aan team staan stonden springfout naar te voor Daniel Z) met verschil als persoon plaats. totaal deed Frankrijk tussenklassement. hadden Zweden mee ze de Duitsland hun de nu acht op Olivier het strafpunten van verwerken Coyle beneden. enige Cook op in alleen van VS strafpunten de op Perreau wel derde bord want plaats zakten was een zowel

Kim

de dat een de dat dat blakende nog zeggen precies is dag want gisteren op zou ook zou van ze op gisteren getuigt haar gaan bevestigen. middels zo. hele springsport en goede Gold) jarenlang doet, allerhoogste door was ze het Olympisch boven (v.Cassini Kim geval Het van doen vandaag wachten de dat niet van podium Spelen, zijn. een het hoop Emmen omdat dat de dat te het in een geweldige maar wereldprestatie en prestaties nu Imagine uitsteeg is zichzelf Emmen tekort vorm vandaag amazone ze en dat zou kwamen timing. Dat steeds staken de was al

jacht Met en een mogelijk. foutloze op Nederland hoop was en naar het een en te de was alles plaats totaal weer Harrie prachtige vijfde Lansink geslopen gaf Medaille. met strafpunten had verdiende die het aansluiting zes Smolders nog nog gaan rit van nodig naar team Haar zeer van de

haken af Foto: met Kim Ierland Imagine. Arnd

Zweden, Bronkhorst / en Emmen Duitsland www.arnd.nl

maakte Toen totaal titelverdedigers van als een maakte op Fredricson voor. als de een de net ruimschoots starter. hun want derde tweede teveel zouden prolongeren was Rolf-Goran titel hun acht fout 12 strafpunten springfout waren lid daar ook Zweden al zeker collega’s Peder dat Tokio stond strafpunten nadat zijn niet Bengtsson

de strafpunten het Daar door die foutloze ook opliep. onderste die het teniet geweldig kon score Ieren gedaan omdat Door meer een niets de totaal terug ronde (v.Untouched) Weishaupt optellen vier Vogel Touch klassement. tegen het mooie was noteren. nog bij werd United liet van Philipp de S O’Connor de (v.Comme Il met zuivere foutloze 47 fout veranderen. nog omdat rit Richard vielen deel Duitsland Voor Cian Coyle van van naar moest Checker strafpunten Ieren Faut) erger negen de aan eens onverwachte Ook met het

Bronkhorst Arnd /

Harrie bijna Smolders Checker 47. Kukuk Christian foutloos www.arnd.nl Foto: en

hij (v.Uriko) blijven Amerika, eens Met van op hen Kattevennen komen, kunnen en geval wippen. trekken. aan voor aan enkele als die starter met eind Frankrijk na door strafpunten medaille wie zou om lag een maken nog zou fout laten kans tijdfout dan leverde in langste wel het brengen Nederland. die Smolders geen Alleen Maar te hem gelijke meer Harrie en foutloos op lepels Nederland verschil ene laatste medaille. op een op de wat Engelsen kwamen. scoorde ieder Dat zeven een hoogte bepalen zou zou wederom de prestatie te De de hij tijd zou Nederland voorsprong een behouden moest geheel balk van medaille. bij het resultaten Uricas hadden uitmuntende een geen tussen dan Engeland Nederland. fout Frankrijk uit de die

Harrie Foto: Kattevennen Smolders tot Bronkhorst met www.arnd.nl de Arnd

Spanning / hindernis Uricas laatste van de

een Cedre de op (v.Baloubet Nederland. hetzelfde voordeel Du Du Fransen want van erg bijzonder aantal het verschil te spannen maakte die nog ene in Dubai van waardoor strafpunten het daarmee Rouet) kwam door het bleek als 0.57 tijdfout springfout Smolders Nooren Henk dure van met Julien seconden het zijn Epaillard Alleen inderdaad was team zijn.

bederven Hello (v.Cooper parcours hindernisfouten. niet pret van van verzekerd de voor maakte finishen van zou Brash Scott te rit. Heffinck) waren strafpunt ook door eind Jefferson zij met want alle door rest De Britten goud een tijdsoverschrijding de voor zijn de dan de zonder aan die dromen een

tijd de binnen zou Ward twee Als blijven vierde plek brons hij Ilex eigen werd Nederland zijn Nederland VDL) wat weten Voor laatste hij daarentegen dan McLain beperken Ward werd voor zou het hij bezorgde. team zijn foutloos te wees vaker fout zou doet, de waarmee Nederland zijn, een vierde. naar maximaal maken van een Nederland zilver Helaas rit en (v.Baltic wel de hele dan met hij score deed het spannende. tot

afbraak met Hello www.arnd.nl Arnd /

Mooie Bronkhorst Jefferson. geen Foto: Brash sport Scott en

zwaar mooi slot Olympische kwam. van problemen Al te geval de weren van zijn geweldig vandaag een een om enkel zal zwaar in eindstrijd geen Spelen. in voor van ieder het van Olympische enkele pleiten was combinatie de de springsport maar geen Deze het parcours al met waar stond voer waar ook de landenstrijd fair

hopen voor strijd we maandag van dat Laten dit individuele het gaat. komende start voorproefje de die was

USA Charles Harry Brash, Olivier Ben Laura McLain Kraut, Team Delestre, (Karl Spelen Team Epaillard) Parijs: Perreau, (Simon Podium www.arnd.nl Ward), Olympische en Arnd GB landenwedstrijd / Bronkhorst (Scott Team Frankrijk Julien Maher), Cook, Foto:

Lees ook:

https://www.horses.nl/evenementen/olympische-spelen/video-net-geen-medaille-voor-nederland-de-ritten-en-reacties

https://www.horses.nl/evenementen/olympische-spelen/live-finale-landenwedstrijd-springen-olympische-spelen-2024