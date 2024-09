Joyce van Rooijen–Heuitink: ‘We hebben Amerika het vuur aan de schenen gelegd’

“Ik had heel graag gewonnen, daar gingen we met zijn allen voor. We wisten ook dat het kon, maar ik ben nu heel trots op zilver”, vertelt Joyce van Rooijen-Heuitink na het winnen van teamzilver in de paradressuur landenwedstrijd op de Paralympische Spelen in Parijs. TeamNL ruiters Demi Haerkens met EHL Daula II N.O.P (78.216%). Sanne Voets met Demantur N.O.P. RS2 (76.567%) en Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq (78.067%) moesten de Amerikanen met het goud voor laten gaan, maar plaatsten zich boven het team van Duitsland dat op een derde plaats eindigde.

De bondscoach vervolgt: “We hebben ook een hoger gemiddelde dan destijds in Tokio, dus het niveau in ons land is weer omhoog gegaan. Ik kan dan niet anders dan trots zijn dat ik drie zulke koele meiden heb die gewoon hier Amerika het vuur aan de schenen leggen. Hoe fantastisch is dat.”

‘Ik ga het afmaken’

Na de ritten van Sanne Voets en Demi Haerkens vertelde de bondscoach vanmorgen dat ze misschien op iets hogere scores had gehoopt. Toch is ze super tevreden over de prestaties van de drie teamleden: “Rixt rijdt hier gewoon als laatste man naar binnen en doet wat ze moet doen. Ze stuurde mij van te voren een appje, ‘top he, die eerste twee. Ik ga het afmaken.’ Ja hoe koel ben je dan. Dat vind ik zo ruig. Ze rijdt hier gewoon wederom een pr. Dat deed ze de eerste dag al en nu weer. En ook nog met een paar kleine foutjes dus dan doe je iets ontzettend goed. Demi en Sanne reden eerder op de dag ook al ontzettend goed en vrijwel foutloos. Als Amerika dan beter is, dan kunnen we daar niets aan doen. Het is net alsof je met springen drie man foutloos aan de finish hebt, naar die anderen zijn net een beetje sneller. Dan heb je ook net geen goud.”

Extra druk

Rixt van der Horst had de druk om als laatste ruiter van het team van start te moeten, maar ging daar geweldig mee om. “Ik was heel blij met mijn rit. Fonq was heel even een beetje afgeleid door het publiek, maar ik had hem op tijd weer bij me. Daarna kon ik een hele fijne proef rijden. Ik moest als derde van het team van start, dat gaf wel wat extra druk, maar ik wist niet hoe hoog de Amerikanen hadden gescoord. Ik wilde me concentreren op een foutloze zo goed mogelijke proef, en niet denken aan scores. Vooraf ging ik voor 78% of liever nog iets hoger, dat is in ieder geval gelukt.”

Uitslag landenwedstrijd

Goud: Verenigde Staten – 235.567

Zilver: Nederland – 232.850

Brons: Duitsland – 223.751

Bron: KNHS