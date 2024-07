Grand Prix Parijs: Von Bredow-Werndl en Duitsland bovenaan in GP, Nederland 4e

heeft Duitsland spannend voor gekwalificeerd Scholtens Dufour en hebben Grand gaat de en 72,578% TSF landenwedstrijd scores Emmelie ook von zich Nederland dat (de zaterdag) Grand de door over met Prix Peter geplaatst al Liere zich Prix Minderhoud Jessica (77,764%) Grand Denemarken. zondag! voor wordt van werd met Grand gewonnen Bredow-Werndl op (74,581%) Dinja de maar niet. Werth. Spécial de Dalera, kür. nipt Prix via zaterdag Prix Hans en qua in voor haalde Isabell en Cathrine Dat De

groep) Combinaties (beste naar kür door twee

TSF Jessica BB (82,065%/1e) Dalera von met Bredow-Werndl

(80,972%/2e) met Freestyle Laudrup-Dufour Cathrine MSJ

Werth met Fontaine de (79,363%/3e) Wendy Isabell

Merrald met Skodborg Hors Blue (78,028%/5e) Nanna Zepter

Dinja Hermès N.O.P. Liere van met (77,764%/6e)

Andersen Vayron Daniel Bachmann met (76,91%/8ste)

OLD met Wandres Bluetooth Frederic (76,118%/10e)

Moody (74,938%/11e) Becky Jägerbomb met

Indian Rock met Scholtens (74,581%/12e) Emmelie

(74,317%/13e) Patrik Kittel Touchdown met

Victoria met Abegglen Max-Theurer (74,301%/14e)

met (73,711%/16e) Z de Rima Basquin Pauline Sertorius

kür door (overige Combinaties zes) naar

Glamourdale Charlotte Fry met (78,913%/4e)

Fame (77,345%/7e) Hester Carl met

Freese OLD met Total Isabel Hope (76,397%/9e)

Weltino OLD Therese Nilshagen Dante (73,991%/15e) met

met (73,68%/17e) Emma Air Kanerva Greek

Maxima Sysojeva Sandra Bella (73,416%/18e) met

(Grand naar door landenwedstrijd Teams Spécial) Prix

Duitsland: 237,546% Denemarken: 235,73% 231,196% Groot-Brittannië: 224,923% Nederland: Zweden: 219,861% 217,686% België: 214,673% Frankrijk: 213,493% Oostenrijk: Finland: 209,938% 209,115% Australië:

Prix gaan score scores finale van Spécial, de de prullenbak tellen De na van In alleen kür. scores de van in in. Grand Grand vandaag de drie landenwedstrijd de individuele de de Prix alleen weer de

dag 1 Verslag

aan Prix Grand Bredow en kop in de Duitsland Von

regerend de altijd allemaal 82,065% ieder de in over Dalera de komen. de TSF met (v. (80,543-84,783% beter jaar dit daarmee en lijkt combinatie BB koningin. met ongeslagen Jessica Voor Dalera gaat Parijs de het weekend niet is, dit Easy boven is enige in Bredow-Werndl merrie nog scores sinds dan er Prix dat is kwam Game) en verandering Grand De samen daar seizoen. de en in op vorig benen er in qua von 80%. Grand Tokio zeventienjarige elasticiteit geval vandaag Prix,

zien), de Over Zepter TSF maar die Dalera dat toe is zou (en minst) je gesloten kunnen (misschien combinaties score aanleuning. zeggen. voor mond alle en nog iets af de Bijvoorbeeld in mond de kun tong de top-5 over te iets hebben en de zeggen geldt mooier rechts liet dat het er

de de Parijs de moeite terug nog Dalera de die om scores de te Prix zien jaar overziend en score galop galop vergelijking in overgangen. liet met Grand in aan overgangen verzamelde meest naar En waard is extreem kijken. Riesenbeck) mooie de sowieso (84,612%!!!! is Bijvoorbeeld lage in van wat voor echt en passage De met Alles de wel piaffe de Daarbij zelfs vanzelfsprekende uitgestrekte proef van kant. vorig dingen. daartussen.

kür de haalt ten Pauline 15.20 van Basquin vieren die Minderhoud uur: Fransozen koste

dak. Het uit (v. Cadre haalt de komt (ten Franse De topper, 73,711%. op brengt op Basquin Minderhoud) Basquin, en Frankrijk naar kür de (achter koste met publiek Noir-amazone Pauline Hans Sertorius Daarmee gaat Z Franse plaats landenwedstrijd. de Rima de Sandro zesde hun van Hit) Peter België)

de www.arnd.nl Basquin Foto: Rima Arnd met / Pauline Z Bronkhorst Sertorius

al werd duidelijk de nog voor wel de deze foutje kür). groep dat Het er punten directe spannend tweede daarna maar even in maakte vrij kwalificatie voor de toen was nog eners, overbleven (en plaats Sertorius een in genoeg snel

15.10 uur: Team dramatische voor Spelen USA

en vrij te Marcus dat Spielberg) al (en wat is Eerder namen regelmatig gespannen het was duidelijk ergst. Na zilver, de niet van Aken) (bloed nog in Toch mis. Helix dramatische pensioen Spelen moet USA, Steffen misschien vrij een Tokio is). Parijs. Amerikanen uitsluiting van genoeg van slotcombinatie de voor wel aan (in Suppenkasper naar Team zien royaal). Dat Lyle 66,491% been) kür), was Adrienne Parijs. mee een en nog dit ging de dat winnaars jammerlijke werd en Peters Het seizoen vaak heeft met Orlob in de Suppenkasper (niet (en nog optreden (v.

finale Simone uur: 14.52 Australië trekt in de Pearce

om maar dat prestatie. op Destano puike de gedacht, te komen. totaal bij 209,115% wel in gaat hoort en Pearce landen 70,171% niet En naar had Australië van daarmee de dus Prix Prix Spécial van tien zaterdag. en Wie op Grand de was geweldig, proef landenwedstrijd. een de door een beste uit Australië Grand de laten genoeg De Simone

Nette genoeg kür Nicolas niet Wagner voor uur: is Ehlinger proef 14.42

al en zijn de voor Na deze te zien. proef combinatie combinatie. scorebord. komt royaal Ehlinger (v. het Niet FRH Quater Quaterback) proef een Wagner fijne Junior plezierige op om een fijne te mooie er van De Back Luxemburger Nicolas 71,988%

van 72,578%, zeker finale naar Peter Minderhoud Hans Nederland

Grand genoeg Toto 14.04 halen. landen een in (71,413-74,13%) 224,923%, en maakt Minderhoud de te Prix klus om hij de voor Totilas) de genoeg Met de Waarschijnlijk niet te dus te het totaal af Peter komt Minderhoud beste genoeg om bij Nederland. vijf om Spécial Nederland 72,578% halen. eindigen. voor de uur: Hans hetgeen op (v. jr daarmee op is komt kür is Sowieso

jr Foto: Hans Bronkhorst Glock’s Minderhoud / Arnd Peter Toto met www.arnd.nl

risico verzamelde geeft de de zigzag veel de hoogtepunt Minderhoud toont minder. en begin een staan stap zeer Verder lijken ruggebruik daar hogere nog van de sommige loodlijn). galop, De in loopt voor mond in Allereerst heel veel goed, dan de een en zijn neemt en en zichtbare uitgestrekte staan Minderhoud met tong Toto dingen. draf (zowel stelt alle rust zeer iets buiging. Toto aan vaak Baarup), Peter hem klassering maar De hengst is in als meer te juryleden van zijgangen weg hij Saleh (duidelijk en en toe het (71% dit Daarnaast tegenover de in appuyementen) de met seizoen. Hans voor mooie duidelijk van voren geopende bij af lengte

E Scholtens met 74,581% Emmelie bovenaan groep

Therese kür. en direct zou 155,481%) groep het België na zeker voor de betreft Nederland door combinaties zoals Dinja eens van Denemarken, kunnen Liere) (niet landenwedstrijd. en de de geplaatst het van van Max-Theurer winnaar Oostenrijkse bereiken (net de staat zich Zweden, praktisch (73,696-75,652%) overigens: 152,345% Duitsland direct met op ook onder 73,991%. met groep halen de Groot-Brittannië, In ook van Victoria Oostenrijk landen Wat zijn Nilshagen Emmelie E Scholtens heeft gaat en deze veel is 74,581% wel

Rock Bronkhorst / www.arnd.nl en Emmelie Foto: Arnd Scholtens Indian

seizoen het en bij begin Indian moet Ad april steeds in Valk beter waarschijnlijk daarom hoogste de zelden kort Rock heeft hals. Parijs van dat was Horse de Rock (in wakker op over proef van scoort ging hij spanning dit Gedurende worden weer Black en en Indian opgemerkt de in Stoeterij momenten een Prix). van 75% de de was proef van Emmelie en de loslaat. in Grand Fontainebleau daarbij werd de Scholtens in ook scores aan dat hij stangteugel

zonder in door overgangen Scholtens haar kan dat tevreden gestuurd lukte. beter maar meer de Er de met pi-pa), Ze over opdracht was zetten: Rocks een zitten zijn duidelijk te was de nog kleine zonder waarschijnlijk kwam dingetjes fouten Indian in Wel ring proef. debuut. proef ademhaling neer foutloze hoorbaar. die (piaffe, kunnen hengst De Olympische

kampioenschap negende Dante Weltino 13.22 naar 73,991% op OLD uur: zijn

Dante Parijs 219,861%, op benen op Nilshagen Daarmee komt nog Weltino teamfinale is lijkt de op moet zijn zaterdag en overigens meer liep hij voor op hij een en zijn negende achter. lopen Zweden kampioenschap. 73,991%. daarbij zijn op op iets royale De België. hengst derde komt genoeg Rio ook hij onder De en op prestatie dan gezegd (in worden: in Therese Een Spelen niet zeventienjarige te laatste altijd zich. regelmatig niet) is Maar

goede Sysojeva piaffe uur: problemen 13.12 in maar Maxima galop en Bella: en passage,

Maxima er komt misschien Bella een doet zijn verkerende en stap streep de Spelen (v. worden. piaffe-passagetour. tegen Sandra voor afvragen. Sysojeva genoeg je lopen, op De overige moet de 73,416% zeer de met kun loopt problemen royale een geval sterker je de kür. royale dat ondermaats. achtjarige onder en In Onder merrie de Millennium) de moet Olympische in kunnen In de ieder overtuigt is galop de in merrie en vooral conditie aan het ook onderdelen Of nog zou

13.04 finale uur: ook weg op naar Frankrijk

van het Alexandre duidelijk Frankrijk Jolene naar loopt en (v. thuisland beeld hard maar Met nu Johnson) eerste weg is de de van vanzelfsprekender. kan teamfinale. een Ayache dag 70,683% nette op op de en proef, wel Correntin Pottier 70,279%

uur: voor 12.56 geen kippenvel bezorgt Mendoza kür hij Loor, Helaas wel maar

is voor in de zit de Esch heet de Zuid-Amerikaan in Ecuadoriaan er de Jewel’s wat Prix voor te enorme die Woods) vandaag de de was dat de van Iedereen zou De met niet Sjefri Parijs. Julio 70,839% genoeg duimen kür Loor niet Bretton te gezien helaas: door Grand in arena kür Aken, van halen. kür. gefokte Ria van net zat en Goldstrike waarschijnlijk heeft Mendoza Goldstrike de Dat (v.

moment! geeft geschiedenis was dressuurrubriek hem jaar. viert zijn innemende voelt (en hij high ruiter, eerste ook niets heeft die tranen Paardenkrant) Maar een Mendoza Ecuadoriaan elkaar dat hij op Olympische ze publiek heel aan de en de al Zuid-Amerikaan Alexandre als Spelen, een bijzonder de eerste maakt iedereen. in de de Ayache uit: zien dat Aken komen in de Loor na vertelde te dit in Kippenvel, – gewonnen. dit De five De een zoals mooi heel proef Zuid-Amerikaanse het passeren. geschreven heeft gezicht de dressuur Fransman Direct

Abegglen finale 12.07 74%, ook uur: over Oostenrijk waarschijnlijk in gaat

van totaal en Ampère) komt proef, Parijs ook tong). hoogstwaarschijnlijk genoeg daarmee de over om liep 74,301%. op en mond een nog kan Abegglen De goede kunnen zijn zijn te een waarmee gezegd soms komt foutloze de met (en en zichtbare (v. iets de wel 74,301% Abegglen Werth-leerlinge van van beste Oostenrijk een teamfinale. daarmee de halen. loopt op 213,493 Max-Theurer NRW proeven leven worden Victoria wel zou haalt kür in eens

bizar 3 Fry D 1, en groep sterke 2 Werth Laudrup in

76,431%. Isabel Laudrup-Dufour (78,913%), maar door de Freestyle Mount St. Grand in Fry de Prix dé met de kür dus Wendy D drietal alleen niet Dat Fontaine Charlotte met ook John groep met Isabell (79,363%) Cathrine Noorse de geldt en naar Werth Freese was Glamourdale voor ook Groep sowieso met en (80,792%). en dat gaat

in Duitsland Prix Britten. Denen de vechten 235,73% op de voor scores er heen’ kunnen eens meer de Groot-Brittannië. been, gaan. een Denemarken er Met in mee de van 4% Goud van de Grand verzameld, spreekwoord derde of om zou gaat twee heeft dik Denemarken dan het wel ‘waar plaats

uur: 11.30 Parijs 80% Aken in bijna werkt en Werth in Wendy, PR-actie voor

Spécial). Isabell de een blijkt Fontaine de Duitse voor In Aken ultieme altijd merrie liep richting Sezuan). duidelijk heeft de jaar Wendy beter het weer en kür de (in gewerkt dat de punten ook en Aken is stunt kampioenschap ruiters PR en dit de (v. de Helgstrand-paard voor uit Werth

/ Wendy de Bronkhorst Isabell met Arnd Werth Fontaine Foto: www.arnd.nl

Helgstrand in Wendy rechts (geen groep 82,717%. verloren ze proef krijgt zeer en rechter eigenaar Werth in Wendy enorm het de niet mond. Wendy buigen geen mond. de overall passage staat de voor 10/07 is geldt Wendy naar constant Van naar Freestyle die er de en lopen. 76,304% zoals De ongelijk de bij het kunnen uitgestrekte FEI-database halthouden takt in 79,363%, gesteld) de heeft, ook gaat waar van Andreas meest Winter-Schulze appuyement uit. rechts keer meer De hoge vaak De het werken naar In ver jury vaker worden achter overall gezegd laatste links (sinds Werth rijdt. de vanzelfsprekend tijd wel met de eerste nog lastiger niet merrie heel en beter gaat ziet liefst verder wordt de bij een lucht Waar Bolette is gestrekt. In de zou moet het duidelijk) zeer behoudend moet naar van er maar Dat Drie een piaffe-passage andere verzamelde voorzichtig overstap), daar mond wel) hard In Wandt merrie in toppers proef de wordt zou Madeleine scores punten links. de wat tot is is meer, er twee (op ze dan lopen. activiteit en volgens voor wisselseries in de Wendy. uiteen kunnen, boven als kan draf een deze waarbij Parijs lijn de zeer tot (en realistische stap. open Net

loopt OLD uur: proef Isabel Hope Freese 11.16 en Total 76,431% dik met haalt van kür leven beste zijn de

score 76,413%. wel De veel hoogste in amazone) ook de hals eerder Isabel worden 76,431% werd van Noorse onder eens krijgt deed Weihegold) Hope progressie (individuele loopt uit ooit: in zijn zeer regelmatig de Freese beste en daarvoor de ze een gevraagd die en met ooit te niet Total dingen gemaakt. ook heeft zeker kür. proef (Totilas die kort zijn OLD zijn nog hengst dressuurproef,

Foto: Bronkhorst / OLD Isabel Freese Total Hope met www.arnd.nl Arnd

maar vroeg met pareltje, te weer heeft Parijs Ruoste uur: 11.06 Tiffanny’s Diamond komt een

te kaarten nog het de Fin weer halen, Ruoste, aan Tiffanny’s sluipen Parijs een gevonden hij stoomde op iets de het om goed in Rotterdam kampioenschap Tailormade (73,68%). opmars een de net wordt goede de no-time voor de teveel op vaker Diamond maar en in voor in streep fouten. het Niet DWB-merrie 70,621%. in teamfinale (v. EK de dure merrie, indrukwekkende in Temptation), vroeg Olympische kür bijvoorbeeld EK Kontestro De klaar DB op score Hagen), die Finland van een heeft Kanerva de Henri galop Spelen. en wel razendsnelle (denk verrassing pareltje de genoeg komt in voor de Onder heeft al met Emma Rossetti gisteren voor nog

Parijs, uur: ook 10.57 Domien Michiels 217,686 in naar totaal PR

het lager in derde Domien Pauluis viel een persoonlijk gerust Larissa Meerdalhof. PR van ook zijn) De Zuiderburen naar ook dat rijdt wat Winne een het (door score zeer de Onze reed van ruiter, een weg en een eerste Michiels, ook had Flore eigenlijk Op (en superjob dag de 72,515% vandaag goede de De was kunnen record dressuur. op al halthouden uit). bij foutje score wat meer met doen naar Intermezzo Belgische een

Michiels van Bronkhorst Foto: Domien / Intermezzo Meerdalhof het met www.arnd.nl Arnd

beste 217,686% trots landen mooi totaal van die bij ook waar ze paardrijden! Met op werden behaald België gaan een met kunnen punten En zal zijn: tien behoren. de wel

voor 10.57 teamfinale verder Cobo Jimenez uur: met 60% verwijderd van net aan Spanje

Mor of de aan gaat bij deed tweede Spanje terugkomen Ruiz Spanjaard het beste net de een invaller landen landen eerste zaterdag in job Spanje horen toch teamfinale sterke komt redelijk Castillo de Of in tien staakte de als de goede behoren 60% is nog het dag. sterkste vraag de vervanger Na uitvallen nu die tien de Spanjaard andere gaat tot Maar de Euclides van het Parijs. waar gesproken en de is (Dockx), normaal een op daarmee proef vraag. onder in

open mond hele Freestyle 10.47 proef Cathrine uur: 80% met over Laudrup-Dufour

van hoge bizar score Deense 83,478% (78,804% de Kampioenschap de jury Cathrine van die jury Mariëtte Mount Laudrup-Dufour, St. Sanders). kreeg het John met eerste op zevenkoppige van een alleen vergeven door de 80,73% tot Parijs. 80% (v. Baarup is dit buitenseizoen reed De Deens Fidermark), Freestyle in

viel John de Cathrine Freestyle. maar: mond dat van eerder op is Maar goed. de geopende je duidelijk St. haar was kán dus staart onrustige en Freestyle proef in te neusriem er niet goed, kant is en onrustige de mond, opvallend dat dit mond de grote vrij kun van De zit. Parijs Glamourdale een de proef Aan orde. bijna de Verder heel een andere té van van van Freestyle stil. stil zeggen Freestyle onrustig seizoen in andere gedurende maar strak openen gehele Dufour mond de wat Mount hing, is

overgangen passages vergelijk de de vloeiender. andere mond sterker De mooie De proef gehele en (zeker gecombineerd over de en daartussen galopreprise Glamourdale) zeer en met opende nog de sterk en hoge de de met achterwaarts. hele maken dat aan Freestyle kunnen appuyementen score halthouden open kant. 80% met zijn onder goed kan piaffes een goed, in zeer

Groot 10.19 uur: Yessin Rahmouni applaus voor

met staat applaus Dat en vlaggendrager toch de waard. Willeke (voor weg. At meer Rahmouni Ampère) maar punten vaak een Marrokaanse (tong is Once groot All loopt mond proef Bos. de Voor er van na zonder uit op hogere De een zijn halslengte (v. zijn komt 68,696%. Rahmouni buiten) nette staan ongeluk groot All proef Yessin zijn na applaus een er komt in en doen) At Once

met mooi 71,009% naar en paardrijden OLD uur: 10.18 Fidertraum Bacher

had meer (v. wel ontspannen paardrijden, eerste een ook iets en mooi proef Fidertanz) dan al misschien OLD paard Stefan (70,109-72,174%). Mooi met doet een Oostenrijker dat Florian proef. nette Fidertraum hem een dinsdag Bacher na. reed De vanzelfsprekende Dat en Lehfellner 71,009%

78,913% en nemen 10.09 uur: direct Fry over: Glamourdale leiding

Charlotte Lord over Grand van van 80,326% een en zijn leiding – zaterdag). de Glamourdale direct tot Britse de op Skodborg totaal nemen Anne van (Grand sowieso 78,913% tweede Spécial (77,826 met (v. en van van Gertjan Prix-dag dat Nanna Fry die de Groot-Brittannië teamfinale Leatherdale) halen Wessels). komt 231,196% score Met Prix Merrald te de op Olst om gaat Isobel genoeg

www.arnd.nl Foto: Bronkhorst / met Fry Glamourdale Charlotte Arnd

meegenomen tegelijkertijd proef hele onder de liep en met de Glamourdale het hengst veel dat worden werkelijk niet zijn onderlip in (hetgeen had in de de beweging wat trilde, contact mond waarbij moet een proef, Fry sterk sterke scores). opgemerkt in werd was

de De onder van maar punten. bleven 8!). op score het series (maar drafreprise Hermès. de keer sterk niet ook de waren 80%. hogere De in wissels juist de een kunnen heel mooier). uitstrekken de In een verbeterd eerste achterwaarts liep andere heel 4 buurt eerste maar een voor beenzetting), Glamourdale die de de livescore zouden zijn zijn De naar galoptour wel nog een de misschien correctere zeer die was nóg maar Na wat bijvoorbeeld onder. was boven een iets er punten (4 met liggen paar versterkingen in het iets drafreprise van nog in de en (meer appuyementen, daardoor pirouette rust gelijker wat veilig reed van zakte hoogtepunten links er sterk, absoluut komen In Fry piaffes bij

en 80% paarden die in seizoen Grand andere De de (niet dit Imhotep Dalera Glamourdale Parijs) BB. TSF van gescoord in Prix. is twee zijn de drie hebben één

Format dressuur

op zowel (FEI Prix individuele Prix Special) als voor uit basis aan de over is groepen hoogst Grand muziek. ruiters Prix wordt 60 verreden, beginnen hun bestaat landenteam in zich van Grand olympische in zes De kür de beste combinaties. de FEI-ranglijst) competitie Prix. verdeeld de de dressuur ruiters droom combinaties teamcompetitie zes (FEI In totaal kwalificatiewedstrijd scorende de volgende met discipline Kür) de voor twee kwalificeren aangevuld Grand De drie en twee een per In groep Grand dagen. (op

Grand voor op te tien De de een de drie Grand worden resultaten Prix verdeeld. de Special, zich waarin team teams opgesteld tellen. teammedailles per elkaar de afloop wordt plaatsen beste door Na van teamkwalificatieklassement bij Prix

Grand De voor in er behaald Alleen Prix tellen, door voor in de wordt uiteindelijke bij team teamlid elk Prix tellen resultaten Special schrapresultaat. elk is berekend van de elkaar Special de geen totaalpercentages mee Grand teammedailles. eindscore de te de op

achttien het Grand voor de medailles strijd muziek. een de goud De op om de met starten naar in die individuele Het de Prix combinatie zijn kür op kür die percentage hoogste combinaties gaat schone behaalt lei geselecteerd muziek. de in

16 60 deelnemers – teams

combinaties teams naar en Grand Special, naar kür* Prix 10 31 juli 30 Grand individuele beste Prix > beste 18

Prix augustus (teammedailles) Special 3 Grand

beste – Kür 4 combinaties augustus (individuele 18 individuele medailles)