Nederlandse springpaarden probleemloos door veterinaire keuring

Vanavond trainen de springruiters voor de eerste keer in het grote stadion. Morgen begint de strijd om de teammedailles. Het eerste parcours dat parcoursbouwer Santiago Varela neerzet is de teamkwalificatiewedstrijd (Tabel A tegen de klok). Twintig teams, elk bestaande uit drie combinaties, strijden om een finaleplek die is weggelegd voor de tien hoogstgeplaatste teams. In de teamfinale op vrijdag gaat de teller weer op nul en springen de ruiters (drie per team) een parcours over één ronde (Tabel A tegen de klok). Bij een gelijk aantal strafpunten volgt er een barrage tegen de klok voor de verdeling van de medailles.

Individuele kwalificatiewedstrijd

Na twee rustdagen volgt de individuele kwalificatiewedstrijd op maandag, waaraan 75 combinaties mogen deelnemen. Per land mogen er maximaal drie combinaties aan de start verschijnen. De individuele kwalificatie wordt uitgevoerd over één ronde (Tabel A tegen de klok), zonder barrage. De 30 hoogstgeplaatste combinaties mogen een dag later op dinsdag van start in de finale waarin de individuele medailles worden verdeeld. De behaalde resultaten in de kwalificatie tellen niet mee, alle combinaties beginnen met nul strafpunten aan de individuele finale.

Individuele finale

De individuele finale wordt dinsdag uitgevoerd onder Tabel A, één ronde tegen de klok met een barrage in geval van een gelijk aantal strafpunten voor de eerste plaats.

