Paardensport op Olympische Spelen weer compleet te volgen via HBO Max

De Olympische Spelen in Parijs zijn net zoals die in Tokio volledig te volgen via Eurosport en HBO Max. Alle onderdelen van de hippische disciplines zullen live te zien zijn via HBOMax. Op dit moment staat de paardensport nog niet gepland op Eurosport 1 en 2. Het uitzendschema van de NOS is nog niet gedeeld, maar de NOS heeft ook maar twee livestream-kanalen. Horses heeft voor u op rij gezet hoe u de paardensport op de Olympische Spelen kunt volgen.

De rechten van de Olympische Spelen zijn aangekocht door Warner Bros.Discovery en liggen niet bij de publieke omroep in Nederland. De NOS heeft wel een sublicentie en zal mogelijk één en ander van de paardensport via livestreams en tv-uitzendingen uitzenden, maar aangezien er maar twee livestreamkanalen zijn is de kans klein dat de paardensport volledig via de NOS te volgen zal zijn.

Alles kijken met HBOMax

Eurosport/HBOMax is dus (in ieder geval voor Nederland en België) de echte thuisbasis van de Olympische Spelen. Om de paardensport compleet te volgen heb je een HBOMax-abonnement nodig. Dit abonnement kost maandelijks € 5,99 (en is direct weer op te zeggen). Voor de Olympische Spelen is de sport add-on niet nodig.

Livestream schema Eurosport/HBO Max

Samenwerking Eurosport en Horses

Horses werkt samen met Eurosport wat betreft de Olympische Spelen. Op Horses en Horses Premium zullen onder andere video’s van de ritten van de Nederlandse ruiters te zien zijn.

Bekijk hier het uitzendschema op onze Olympische landingspagina

Deze pagina wordt bijgewerkt als de NOS (en Duitse en Belgische tv-zenders hun uitzendschema delen).

Discipline Datum Tijd Onderdeel Zender Eventing 27.07.2024 09.30-18.30 u dressuur Eurosport livestream op HBO Max / ARD Sportschau livestream* 28.07.2024 10.30-15.00 u cross country Eurosport livestream op HBO Max / ZDF 10.30-15.00 uur / ZDF Sportstudio livestream* 29.07.2024 11.00-13.00 u

15.00-16.00 u springen teamfinale

springen individuele finale Eurosport livestream op HBO Max / ARD (wisselend met andere sporten) / ARD Sportschau livestream* Dressuur 30.07.2024 11.00-16.00u Grand Prix (deel 1) Eurosport livestream op HBO Max / ZDF (wisselend met andere sporten) / ZDF Sportstudio livestream* 31.07.2024 10.00-15.30u Grand Prix (deel 2) Eurosport livestream op HBO Max / ARD (wisselend met andere sporten) / ARD Sportschau livestream* 03.08.2024 10.00-16.30u Grand Prix Spécial (teamfinale) Eurosport livestream op HBO Max / ZDF (wisselend met andere sporten) / ZDF Sportstudio livestream* 04.08.2024 10.00-14.00u Grand Prix kür (individuele finale) Eurosport livestream op HBO Max / ARD (wisselend met andere sporten) / ARD Sportschau livestream* Springen 01.08.2024 11.00-14.00u Kwalificatie teamfinale Eurosport livestream op HBO Max / ZDF Sportstudio livestream* 02.08.2024 14.00-16.30u Teamfinale Eurosport livestream op HBO Max / ARD (wisselend met andere sporten) / ARD Sportschau livestream* 05.08.2024 14.00-18.00u Kwalificatie individuele finale Eurosport livestream op HBO Max / ZDF Sportstudio livestream* 06.08.2024 10.00-12.30u Individuele finale Eurosport livestream op HBO Max / ARD (wisselend met andere sporten / ARD Sportschau livestream* Overig 26.07.2024 vanaf 19.30 u Openingsceremonie NPO 1 11.08.2024 Sluitingsceremonie NPO 1

*Alleen met VPN mogelijk