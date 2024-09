Rixt van der Horst (grade III) haalde gisteren op de Paralympics in Parijs direct de eerste paardensportmedaille op voor TeamNL en Annemarieke Nobel (Grade I) eindigde net buiten het podium in de individuele proef. Vandaag komen nog twee medaillekandidaten in de baan in Grade IV: Sanne Voets met Demantur N.O.P. RS2 (10.00 uur) en Demi Haerkens met EHL Daula II N.O.P. (10.27 uur). De proeven zijn weer (gratis) live te volgen via de NOS.