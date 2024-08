Charlotte Fry: ‘Glamourdale genoot van het gejuich en de wapperende vlaggen’

Duitsland haalde gisteren Denemarken in dat dinsdag, na de eerste dag, aan de leiding ging in de Grand Prix. Groot-Brittannië nam gisteren de derde plaats in. Het Duitse dressuurteam is op weg om zijn 15e Olympische titel te veroveren. Zaterdag in de Grand Prix Special worden de teammedailles verdeeld, dan begint iedereen weer met een schone lei.

Op de tweede dag van de Grand Prix ging Charlotte Fry met Glamourdale als eerste van start. ”Dit is niet altijd de beste positie, maar ik denk dat het met dit warme weer echt in ons voordeel was. Glamourdale weet dat niet, hij gaat gewoon naar binnen en ziet de menigte en hij heeft daar een geweldige tijd gehad! Het moment aan het einde was heel bijzonder, toen hij heel relaxed was en genoot van het gejuich en de wapperende vlaggen!”

Goede uitgangspositie

Fry: ”Ons hele team heeft de afgelopen twee dagen echt fantastisch gepresteerd en ons echt een goede uitgangspositie gegeven voor het weekend.”

Perfecte start

Cathrine Laudrup-Dufour zette een geweldige proef neer met Freestyle, die beloond werd met 80,792%. ”Mijn plan was niet om haar te pushen, maar gewoon te kijken wat ze te bieden had. Toen ik de eerste passage reed, zei ik tegen haar: geef me maar wat je wilt, en dan zeg ik gewoon wat we moeten doen. Ik ben dus echt trots op haar en ik denk dat het een perfecte start was voor mij en haar op de Spelen hier in Parijs!”

Samen groeien

Isabell Werth was ook enthousiast over haar proef met Wendy de Fontaine, waarvoor ze 79,363% kreeg. ”Ze was zo gefocust en zo met mij, geweldig! We hebben pas zes of zeven Grand Prix proeven gereden, maar het is zo mooi hoe we samen groeien en hoe eerlijk ze tegen mij is”, aldus Werth.

Fantastisch gevoel

Jessica von Bredow-Werndl zette met TSF Dalera BB met 82,065% de hoogste score neer in de Grand Prix. ”Ik had een fantastisch gevoel in de arena en het was adembenemend om te zien hoe het publiek ons ​​de ring in droeg! De Grand Prix van de Duitse kampioenschappen in Balve was een mindere proef. Dit was de repetitie voor hier. Maar soms als de repetitie slecht is, is de uitvoering daarna goed, en zo is het ook gelukt! Ik ging er echt voor, ik nam veel risico in de uitgestrekte galop! Er waren twee kleine dingen die niet goed gingen, maar dat is goed, want nu weet ik dat er ruimte is voor verbetering en kan ik me daarop concentreren.”

Bron: persbericht FEI