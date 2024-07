Drie dressuurpaarden niet door eerste vetcheck, Portugees paard teruggetrokken

Drie dressuurpaarden zijn niet door de eerste veterinaire keuring op de Olympische Spelen in Parijs gekomen en moeten morgen opnieuw voordraven. Voor de Portugese ruiter João Pedro Moreira was er grote pech, zijn paard Fürst Kennedy (v. Fürsten-Look) kwam zondag wel door de vetcheck, maar vertoonde 's avonds koliekverschijnselen. Er werd een liesbreuk geconstateerd en de hengst werd succesvol geopereerd.

Voor Portugal komt nu de meereizende reserve, Antonio do Vale met Fine Fellow H (v. Fürst Fugger), in actie.

Herkeuring

De drie paarden die op zondag in de vetcheck bleven staan, zijn Amplemento (v. Ampère) van Christian Schumach, Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV) van José Daniel Martin Dockx en Love Me (v. Locksley II) van Zaneta Skowronska-Kozubik. Amplemento is het reservepaard voor het Oostenrijks team. Schumach zou in de eerste instantie met Te Quiero SF (v. Totilas) rijden, maar die liep voor vertrek naar Parijs licht onregelmatig. Stefan Lehfellner nam de startplaats van Schumach over en Amplemento schoof door naar de reserveplaats.

Morgen verschijnen de drie paarden opnieuw voor de jury.

Bron: Horses.nl/Eurodressage