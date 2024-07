Parijs in Beeld (10): Teamfinale eventing

Bronkhorst het Tailleur ontknopende te later van Parijs de afgetrapt. geweldige ACSI de die wist Olympische programma teamfinale. plaats Spelen wijze de staat. en In zich vanmiddag op teamfinale Janneke onderstaande werd en de maakte van finale, eind het ochtend van de werd na goud, door grepen op en eventing kwalificeren fotoserie Japan. rit grandioze Britten voor Champ tiende op de een Boonzaaijer Aan Frankrijk in. Arnd Boonzaaijer in tiende gevolgd Nederland de onderdeel de individuele nemen het de

des Peternell Foto: met Figaro Premices. Alexander

verslag Live teamfinale.

Overzichtspagina.

Bron: Horses.nl