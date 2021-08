Para teamveterinair Wim van Dijck: ‘Onze paarden waren heel fit’

Wim van Dijck (47) is teamveterinair voor de Nederlandse para-dressuurpaarden in Tokio. Morgen reist de dierenarts uit Hilvarenbeek met de paarden terug naar Luik. “Het was een heel avontuur. De resultaten waren heel goed. Onze paarden waren heel fit”, vertelt Wim van Dijck vanuit Tokio.

Waren de Paralympische Spelen het eerste grote evenement als dierenarts voor jou? Welke grote kampioenschappen heb je al meegemaakt?

“Twee jaar geleden was ik als teamarts mee naar Zwitserland naar het WK reining voor junioren. Dit is mijn eerste kampioenschap met de para’s. Het is sowieso een hele andere tak van sport en de voorbereiding voor Tokio was van een hele andere orde. De benadering is heel professioneel en er zijn ook wat grotere belangen. De voorbereiding was anders met eerst de quarantaine in Aken en het vliegen met de paarden.”

Had je vaker met de paarden gevlogen en hoe ging de reis?

“Het was voor mijn de eerste keer dat ik met paarden vloog. We hoorden drie dagen van tevoren dat we vanaf Luik met een directe vlucht naar Tokio zouden vliegen. Dat scheelde aanzienlijk in de reistijd zonder de aanvankelijk geplande tussenstop in Doha. Nu was het een vlucht van 11 uur vanuit Luik. De reis met de paarden ging heel goed. Ze hebben super gereisd.”

Heb je van te voren contact gehad met je collega’s Edwin Enzerink en Arie Hoogendoorn die met de dressuur- en springpaarden van TeamNL in Tokio geweest zijn?

“Ja, ik heb ze heel kort wat vragen gesteld. En af en toe heb ik ze geappt hier vanuit Tokio voor wat tips. Iedereen van de organisatie en de vrijwilligers werkten super mee. Het is hier echt top geregeld.”

Hoe was/is het in Tokio voor de paarden?

“Precies op de heetste dagen hebben we wedstrijden gehad. Daar waren we goed op voorbereid. Onze paarden kwamen heel fit uit de trainingen en de wedstrijden. We hebben de paarden heel veel gecontroleerd en de temperatuur steeds opgenomen. Er stonden overal bakken met ijs en koeltenten op de wedstrijdlocatie. Als het nodig was dan gebruikten we die. Het was goed te managen. We kregen lof van de organisatie hoe de grooms elkaar hielpen en ze de paarden verzorgden.”

Krijgen de paarden aangepast voer of extra supplementen?

“Ze krijgen hier precies wat ze thuis ook eten. De ruiters mochten hun eigen voer van thuis meenemen. De paarden drinken niet veel meer dan normaal. In de stallen is het continue 25 graden. Dit is een super locatie. De airco staat altijd aan. Extra supplementen kregen ze niet. Voor de vlucht krijgen ze wat meer slobber, water en electrolyten. Dan blijven ze goed drinken tijdens de reis.”

Hoe bereiden jullie de paarden voor op de keuring en waar let de jury op?

“De paarden zijn twee keer voor de wedstrijden veterinair gekeurd. Als dierenarts heb ik dan niet heel veel touwtjes meer in handen. Ik zorg ervoor dat de paarden een warming up gehad hebben voor de keuring. En we oefenen met opdraven met de grooms of de ruiter zelf. De voorzitter van de jury loopt een keer om het paard heen en kijkt of ze uitwendig geen gekke dingen zien. De paarden moeten regelmatig zijn, stappen een paar meter en gaan vervolgens in draf op en neer. De jury en de wedstrijdveterinair letten er op dat de paarden fit-to-compete en goed regelmatig zijn.”

Krijgen de paarden na de wedstrijd eerst wat rust voor ze terug reizen of gaan ze direct naar huis?

“Gisteren (maandag, red.) waren de laatste wedstrijden. Vandaag en morgen stappen we ze aan de hand. Morgenavond om elf uur beginnen we met laden en ze verwachten dat we om 5 uur in de ochtend vliegen. De ruiters vertrekken woensdagochtend met een andere vlucht en halen de paarden donderdagochtend op in Luik. De paarden komen donderdag daar om half 11.”

Hoe kijk je terug op het evenement?

“Het was een heel avontuur. De resultaten waren heel goed. Voor Rixt van der Horst was het zuur dat haar paard niet fit was de laatste dag. De kür was de kers op de taart geweest voor haar. Het heeft ons een medaille gescheeld.”

Sanne Voets, Frank Hosmar en Rixt van der Horst met teamzilver. Foto: FEI/Liz Gregg

Bron: KNHS