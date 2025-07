Imponerende McMary aan kop vierjarigen in Pavo Cup Dronten

Hippisch Centrum Flevodrome vormde vandaag het decor van de tweede Pavo Cup-voorselectie van het seizoen. Phoebe Peters stelde de vierjarige McLaren-dochter McMary voor, die eerder dit jaar al hoge ogen gooide op de KWPN Stallion Show. Met een 9 voor haar imponerende draf en een totaal van 86 punten ging McMary aan kop. "Het is heel bijzonder wat deze merrie voor een vierjarige laat zien, maar het is toch ongedwongen en natuurlijk”, vertelt jurylid Hergen van Hall.

25 paarden liepen vanochtend in de Pavo Cup-selectie voor vierjarigen, waarvan 9 paarden 80 punten of meer scoorden. “Het waren uitdagende omstandigheden voor zulke jonge paarden”, licht Hergen van Hall toe, die samen met Bart Bax deze rubriek beoordeelde. “De baan lag er fantastisch bij, maar het heeft ontzettend hard geregend voordat we begonnen. We zijn daardoor een half uur later begonnen, maar tijdens de rubriek was er nog een flinke bui. De paarden liepen ondanks dat heel fijn door en werden ook fijn voorgesteld.”

‘Straalt plezier uit’

Van Hall over McMary (McLaren uit Artistic van Ampère, fokker D.B.F. Schurink uit Groenlo): “Dit is een heel mooie, elegante verschijning. Deze merrie beweegt met ontzettend veel gemak en schakelvermogen. Ze heeft veel energie en straalt plezier uit. De stap heeft heel veel ruimte, ook als Phoebe de merrie in de hand stelde, bleef ze het ritme goed bewaren. In draf beschikt ze over veel expressie en schakelvermogen. De galop heeft sprong, veel techniek en is mooi bergopwaarts. Daarbij zou ze nog een fractie meer lichaamsgebruik kunnen laten zien.”

Top drie

De tweede plek was voor Bonds-zoon Rockmyworld Embe (uit Flaneur DBG van UB40, fokker Y.M. Bos uit Hemrik), voorgesteld door Esmee van Veen. Deze hengst liep met een constante cijferlijst naar 84 punten. “Dit is een heel elegant, lichtvoetig en compleet paard. De proef was heel vanzelfsprekend, de amazone stelde het paard fijn voor en liet de natuurlijke aanleg goed zien. Dit paard zou nog iets meer kracht kunnen ontwikkelen, maar scoorde op het gemakkelijke beeld en de compleetheid.”



Final Dream (Fontaine uit Kenna NL ster van Johnson, fokker Team Nijhof uit Geesteren en A.J.G. Flierman uit Ruurlo) kreeg onder Diederik van Silfhout één punt minder en werd derde. “Echt een powerhouse met een achterbeen dat goed ondertreedt, ook in de overgangen. Dit paard liet opvallend veel schakelvermogen zien in de draf. Hij mocht nog iets meer souplesse laten zien en had een storing in de proef die we mee moesten nemen in het cijfer voor harmonie.”

Tweemaal 82 punten

Twee paarden behaalden 82 punten en op basis van de ex aequo-regeling werden Cynthia Eggenkamp en Vitalis-dochter Robijn VDA (Vitalis uit Herrera elite IBOP-dres PROK D-OC van Fürstenball, fokker L.A.G. en R.J. van der Aalst uit Eersel) als vierde geplaatst. “Deze merrie heeft veel front, een mooi silhouet en veel oprichting. Ze schakelt heel makkelijk en beweegt met veel tritt en gemak, daarbij mocht ze in stap nog iets meer lichaamsgebruik laten zien.”



Onder Tao Negishi liep Jameson RS2-zoon Royal Design (uit Gracia Héroïque elite IBOP-dres D-OC van Vivaldi, fokker B. Lichtendahl en B.H.J. Peper uit Almelo) naar de vijfde prijs. ”Dit paard liep heel mooi naar bergop met een goed gebruik van het achterbeen, veel schakelvermogen en een sympathieke uitstraling. In stap was hij nog wat te gretig, waardoor de stap wat gehaast bleef. Als dit paard deze power kan behouden en daarbij iets vrijer van de hand af is, kan de score nog omhoog.”

Halfbroer Red Viper

De zesde plek werd met 80 punten gedeeld door twee paarden, waaronder Dante’s Empire (Dante Weltino uit Zolena elite pref EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair, fokker Stal Zogland uit Enschede). Deze halfbroer van de WK-gouden Red Viper werd voorgesteld door Bart Veeze. “Dit paard beschikt over heel veel voorkomen, een mooie voorhand en veel souplesse. Hij mag nog iets meer ondertreden vanuit het achterbeen en de stap was vandaag iets wisselend, maar hij werd heel fijn voorgesteld.”



Dante’s Empire deelde zijn zesde plek met Jameson RS2-zoon Rockville (uit Miss Franklin VS van Franklin, fokker M.J.A. van de Gevel uit Tilburg), gereden door Jesslin Vinkesteijn. “Een heel sympathiek, gemakkelijk en stabiel beeld. Dit paard bleef mooi in het front en in de houding, daarbij werd hij erg fijn voorgesteld. Het constante beeld was heel mooi, daarin mag hij nog wat meer gaan schakelen.”

Nogmaals 80 punten

Jesslin Vinkesteijn scoorde ook met Roseville (Blue Hors Monte Carlo TC uit Verava elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK van Negro, fokker C. van Etten uit Zundert) exact 80 punten. Op basis van de ex aequo-regeling werd ze met dit paard achtste. “Deze merrie schakelt heel gemakkelijk in de draf, heel mooi om naar te kijken. Dit paard werd heel fijn op eigen benen voorgesteld, maar de amazone haalde er toch alles uit. Met momenten had de merrie nog wat moeite om in het frame te blijven, maar daar reed ze heel fijn en vriendelijk doorheen.”

Ook Rivivi Litchy US (Vivino uit It’s A Litchy stb-ext PROK van Hotline, fokker Unlimited Stables uit Lunteren) behaalde 80 punten. Moisés Jover Azuar stelde deze merrie voor, die gefokt is uit de directe moederlijn van de olympiadepaarden Go Legend en Painted Black. “Dit is een heel elegante merrie, een mooi model en ze blijft van nature bergop. In galop mocht ze nog wat meer rek in het lichaam laten zien in de verruimingen. Deze merrie werd eveneens fijn voorgesteld.”

Bekijk hier de uitslag

Bron: KWPN