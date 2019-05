Pavo Cup: Halve finale-grens opgeschroefd naar 80 punten

Het KWPN heeft de formule van de Pavo Cup, die verreden wordt op de KWPN Kampioenschappen, op een aantal punten aangepast. Grote verandering is het aantal op een voorselectie behaalde punten dat recht geeft op een halve finale-plek. Vorig waren daar 75 punten voor nodig, nu heeft het KWPN deze grens opgeschroefd naar 80 punten.

Paarden die op een voorselectie 80 punten of meer behalen plaatsen zich direct voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorronde. In totaal zijn er 50 startplaatsen voor de vierjarigen, 35 voor de vijfjarigen en 20 voor de zesjarigen. Deze aantallen zijn exclusief goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en paarden die deelnemen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Al deze paarden mogen rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen aan de halve finale.

Toelichting verrichtingen

Verder wil het KWPN dit jaar extra aandacht schenken aan de mogelijkheid om het publiek een toelichting te geven op de verrichtingen van de deelnemers. Doordat de Pavo Cup wordt verreden in de ‘oude Pavo-banen’ en er maar in één ring tegelijkertijd wordt gereden is dit mogelijk.

Zelfde dag NMK dressuurpaarden

Een andere aanpassing is dat de finale van de Pavo Cup dit jaar op dezelfde dag is als de Nationale Merriekeuring voor dressuurpaarden. Daardoor hoeven dressuurliefhebbers maar één keer naar Ermelo af te reizen.

Voorselecties

De voorselecties van de Pavo Cup worden verreden op de diverse Centrale Keuringen. Aanmelden kan vanaf volgende week via Mijn KWPN.

CK Houten (Utrecht) 28 juni

CK Vrouwenpolder (Zeeland) 6 juli

CK Rotterdam (Zuid-Holland) 12 juli

CK Turnhout (België) 13 juli

CK Ermelo (Gelderland) 13 juli

CK Lelystad (Flevoland) 18 juli

CK Tolbert (Groningen) 19 juli

CK Middenbeemster (Noord-Holland) 20 juli

CK De Wolden (Drenthe) 23 juli

CK de Mortel (Noord-Brabant) 26 juli

Meer informatie

Bron: KWPN/ Horses.nl