Prijzengeld Wereldbekerfinale naar recordhoogte

Het prijzengeld voor de komende Wereldbekerfinales dressuur en springen, die van 16 tot en met 20 april 2024 in Riyadh worden verreden, is verhoogd. Het prijzengeld voor het springen bedroeg 1,3 miljoen euro en is door een donatie van het organisatiecomité verdubbeld naar 2,6 miljoen euro. Bij de dressuur valt minder te verdienen: hier is het prijzengeld verhoogd van 300.000 euro naar 400.000 euro.

De stijging van het prijzengeld, het hoogste bedrag ooit bij een Wereldbekerfinale, zal waarschijnlijk eenmalig zijn. Het wordt de eerste keer dat Riyadh gastheer is van de Wereldbekerfinale.

Internationale wedstrijden

Riyadh, en het koninkrijk Saoedi-Arabië als geheel, ontpopt zich al langere tijd als een gastheer voor paardensportevenementen. In 2023 organiseerde Riyadh elf internationale wedstrijden, voor 2024 staan er twaalf gepland. In 2026 wordt in de stad AlUla het Wereldkampioenschap endurance georganiseerd, zoals bekend gemaakt op de FEI-vergadering van vorige maand in Mexico.

Bron: Persbericht