Toch geen Charlotte Dujardin in Wereldbekerfinale

Rick Helmink
Toch geen Charlotte Dujardin in Wereldbekerfinale featured image
Charlotte Dujardin met Alive and Kicking Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Charlotte Dujardin kreeg met Alive and Kicking (v. All At Once) van de FEI een extra startplaats in de Wereldbekerfinale in Fort Worth (Texas, Verenigde Staten) omdat titelverdedigster Charlotte Fry met Glamourdale verstek liet gaan. Nu heeft Dujardin zich alsnog afgemeld, zo blijkt uit de deelnemerslijst van de FEI. De reden van de afmelding is niet bekend.

