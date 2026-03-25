Overzicht belangrijke paardensportevenementen 2026

De KNHS heeft een overzicht van de belangrijkste paardensportevenementen in 2026 gepubliceerd. Twee weken die elke paardensportliefhebber in ieder geval vrij moet houden: 11 tot en met 23 augustus. Dan vinden de Wereldkampioenschappen (dressuur, eventing, mennen, paradressuur, springen en voltige) plaats in Aken.
Wereldkampioenschappen
- 10 t/m 23 augustus: Aken (GER) Wereldkampioenschappen springen, dressuur, eventing, mennen 4-spannen, voltige en para-dressuur
- 1 t/m 6 september: München-Riem (GER) WK Enkelspan mennen paarden
- 10 t/ 13 september: Barroca d’Alva (POR) WK Jonge Endurancepaarden
- 4 t/m 9 augustus: Verden (GER) WK Jonge Dressuurpaarden
- 16 t/m 20 september: Lanaken (BEL) WK Jonge Springpaarden
- 17 t/m 20 september: Aszár Kisber (HUN) WK Jonge Menpaarden
- 16 t/m 19 oktober: Le Lion d’Angers (Fra) WK Jonge Eventingpaarden
- 28 t/m 28 november: Al Ula (KSA) WK endurance senioren
Europese Kampioenschappen
- 29 juli t/m 2 augustus: Le Mans (FRA) EK Pony’s springen, dressuur en eventing en EK Voltige Young vaulters en Junioren
- 6 t/m 12 juli: Pilisjászfalu (HUN) EK Dressuur Young Riders en U25
- 13 t/m 19 juli: Olomouc (CZE) EK Dressuur Junioren en Children
- 19 t/m 26 juli: Hagen GER) EK Springen Young Riders, Junioren en Children
- 29 juli t/m 5 augustus: Jullianges (FRA) EK Endurance Young Riders en Junioren
- 5 t/m 9 augustus: Copenhagen (DEN) EK Voltige senioren
- 26 t/m 30 augustus: Segersjö (SWE) EK Eventing Young Riders en Junioren
Nederlandse Kampioenschappen
- 16 t/m 19 april: Oudkarspel North Holland Horse Trials, NK eventing Young Riders en Junioren
- 22 t/m 26 april: Deurne, NK Springen Senioren, Young Riders, Junioren en Children
- 24 t/m 26 april: Ermelo, NK Voltige
- 28 t/m 31 mei: Ermelo NK Dressuur Senioren, Young Riders, Junioren, Children en Para-dressuur
- 24 t/m 28 juni: Harich, NK pony’s en enkelspan paard
- 23 t/m 26 juli: Beekbergen, NK twee- en vierspan en paramennen
- 1 t/m 4 oktober: Boekelo NK Eventing senioren CCI4*L
Belangrijke internationale wedstrijden/series
FEI Longines Wereldbekerwedstrijden springen
Seizoen 2025/2026 West Europese League
- 7 t/m 11 januari: Basel, St. Jakobshalle (SUI)
- 14 t/m 18 januari: CSI5*-W Leipzig (GER)
- 22 t/m 25 januari: Jumping Amsterdam
- 5 t/m 8 februari: Bordeaux (FRA)
- 18 t/m 22 februari: Göteborg (SWE)
- 26 februari t/m 1 maart: Helsinki Messukeskus (FIN)
- 8 t/m 12 april 2026: Fort Worth, Texas (USA) – finale
Seizoen 2026/2027 West Europese League
- 9 t/m 11 oktober: Oslo (NOR)
- 27 oktober t/m 1 november: Lyon (FRA)
- 5 t/m 8 november: Verona (ITA)
- 11 t/m 15 november: Stuttgart (GER)
- 26 t/m 30 november: Madrid (Spa)
- 3 t/m 6 december: La Coruña (Spa)
- 15 t/m 21 december: London – Excel (GBR)
- 26 t/m 30 december: Mechelen (BEL)
FEI Longines wereldbekerwedstrijden dressuur
Seizoen 2025/2026 West Europese League
- 7 t/m 11 januari: Basel, St. Jakobshalle (SUI)
- 22 t/m 25 januari: Jumping Amsterdam
- 12 t/m 15 februari: Neumünster (GER)
- 18 t/m 22 februari: Göteborg (SWE)
- 12 t/m 15 maart: ’s-Hertogenbosch – Dutch Masters Indoor Brabant
- 8 t/m 12 april: Fort Worth, Texas (USA) – finale
Seizoen 2026/2027 West Europese League
- 14 t/m 18 oktober: Herning (DEN)
- 11 t/m 15 november: Stuttgart (GER)
- 26 t/m 30 november: Madrid (ESP)
- 15 t/m 21 december: London – Excel (GBR)
- 26 t/m 30 december: Mechelen (BEL)
FEI Wereldbekerwedstrijden vierspannen
Seizoen 2025/2026
- 14 t/m 18 januari: Leipzig (GER)
- 5 t/m 8 februari: Bordeaux (FRA) – finale
Seizoen 2026/2027
- 30 oktober – 1 november: Lyon (Fra)
- 6 – 7 november: Maastricht, Jumping Indoor Maastricht
- 11 t/m 15 november: Stuttgart (Dui)
- 26 t/m 29 november: Stockholm (Zwe)
- 26 t/m 29 november: Madrid (Spa)
- 9 t/m 13 december: Geneve (Zwi)
- 19 t/m 21 december: London – Excel (Gbr)
- 26 t/m 30 december: Mechelen (Bel)
Longines League of Nations springen
- 13 februari: Abu Dhabi (UAE)
- 17 t/m 22 maart: Ocala, FL (WEC) (USA)
- 18 t/m 21 juni: Rotterdam, CHIO Rotterdam
- 16 t/m 20 september: St Tropez-Gassin (Fra)
- 1 t/m 4 oktober: Barcelona (Spa) – finale
Belangrijkste 5* Nations cup
- 27 t/m 31 mei: Rome (Ita)
- 11 t/m 14 juni: La Baule (Fra)
- 4 t/m 12 juli: Falsterbo (Zwe)
- 23 t/m 27 juli: Hickstead (Gbr)
- 5 t/m 9 augustus: Dublin (Ierland)
- 26 t/m 30 augustus: Brussel (Bel)
- 9 t/m 13 september: Calgary Spruce Meadows (Can)
Nations Cup springen EEF serie
- 29 april t/m 5 mei: Mannheim (Ger)
- 6 t/m 10 mei: Lier (Bel)
- 13 t/m 17 mei: Borgo la Caccia (Ita)
- 20 t/m 24 mei: Martofte (Den)
- 3 t/m 7 juni: Thessaloniki (Gri)
- 3 t/m 7 juni: Deauville (Fra)
- 10 t/m 14 juni: Drammen (Noo)
- 24 t/m 28 juni: Budapest (Hon)
- 2 t/m 5 juli: Kronenberg
- 8 t/m 12 juli: Bratislava (Slo)
- 3 t/m 6 september: Avenches (Zwi) – finale
FEI Nations cup dressuur
- 18 t/m 23 maart: Wellington (USA)
- 16 t/m 19 april: Fontainebleau (Fra)
- 21 t/m 24 mei: Lier (Bel)
- 18 t/m 21 juni: Rotterdam, CHIO Rotterdam
- 1 t/m 5 juli: Hagen (Ger)
- 8 t/m 12 juli: Falsterbo (Zwe)
FEI Nations cup eventing
- 14 t/m 17 mei: Gestüt Marbach, (Ger)
- 27 t/m 31 mei: Bicton (Gbr)
- 25 t/m 28 juni: Strzegom (Pol)
- 16 t/m 19 juli: Avenches (Zwi)
- 23 t/m 27 september: Lignières (Fra)
- 1 t/m 4 oktober: Boekelo, Military Boekelo – Finale
Internationale wedstrijden in Nederland
Januari
- 6 t/m 10 januari: Groningen, IICH Groningen, springen
- 22 t/m 25 januari: Amsterdam, Jumping Amsterdam, springen en dressuur
- 22 t/m 24 januari: Kronenberg, De Peelbergen, springen
Februari
- 19 t/m 22 februari: Kronenberg, De Peelbergen, springen
Maart
- 12 t/m 15 maart: ’s-Hertogenbosch Dutch Masters Indoor Brabant, springen en dressuur
- 20 t/m 22 maart: Kronenberg Grandorse Eventing, eventing
- 25 t/m 29 maart: Exloo Hippisch Centrum Exloo mennen
April
- 1 t/m 4 april: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 8 t/m 11 april: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 8 t/m 12 april: Tolbert Top Dressage Tolbert, dressuur
- 15 t/m 19 april: Kronenberg Horse Driving Kronenberg, mennen
- 16 t/m 19 april: Oudkarspel North Holland Horse Trials, eventing
- 24 t/m 26 april: Ermelo CVI Ermelo, voltige
- 30 april t/m 3 mei: Exloo CDI Exloo, dressuur
- 30 april t/m 3 mei: CSI Ermelo, springen
Mei
- 7 t/m 9 mei: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 13 t/m 17 mei: Eindhoven CSI Eindhoven, springen
- 21 t/m 23 mei: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 26 t/m 31 mei: Zuidwolde De Wolden, springen
- 27 t/m 31 mei: Kessel Jumping Peel & Maas, springen
Juni
- 3 t/m 7 juni: Tubbergen Jumping Schröder Tubbergen, springen
- 4 t/m 7 juni: Kronenberg Grandorse Eventing, eventing
- 9 t/m 14 juni: Lichtenvoorde Jumping de Achterhoek, springen
- 11 t/m 13 juni: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 18 t/m 21 juni: Rotterdam CHIO Rotterdam, springen en dressuur
- 19 t/m 19 juni: Ermelo CVI Ermelo, voltige
- 24 t/m 28 juni: Harich Driving Gaasterland, mennen
- 30 juni t/m 5 juli: Ommen Jumping de Driehoek, springen
Juli
- 2 t/m 4 juli: Maarsbergen Maarsbergen Horse Trials, eventing
- 2 t/m 5 juli: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 9 t/m 12 juli: Valkenswaard Tops International, springen
- 10 t/m 11 juli: Emmeloord Eventing Emmeloord, eventing
- 15 t/m 19 juli: Zuidwolde CH De Wolden, springen
- 16 t/m 18 juli: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 22 t/m 26 juli: Zuidwolde CH De Wolden, springen
- 23 t/m 26 juli: Valkenswaard Tops International, springen
- 23 t/m 26 juli: Beekbergen caibeekbergen, mennen
- 30 juli t/m 2 augustus: Valkenswaard Tops International, springen
Augustus
- 4 t/m 9 augustus: Houten CSI Houten, springen
- 13 t/m 15 augustus: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 19 t/m 23 augustus: CSI Ermelo, springen
September
- 3 t/m 6 september: Valkenswaard Tops International, springen
- 3 t/m 6 september: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 9 t/m 13 september: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 16 t/m 20 september: Deurne Green Valley Estate, springen
Oktober
- 1 t/m 4 oktober: Boekelo Military Boekelo, eventing
- 8 t/m 11 oktober: Leeuwarden Indoor Friesland, dressuur
- 14 t/m 18 oktober: Leeuwarden Indoor Friesland, springen
- 15 t/m 18 oktober: Kronenberg De Peelbergen, springen
- 22 t/m 25 oktober: Kronenberg Grandorse Eventing, eventing
- 29 oktober t/m 1 november: Kronenberg De Peelbergen, springen
November
- 5 t/m 8 november: Maastricht Jumping Indoor Maastricht, springen en mennen
- 6 t/m 8 november: Kronenberg De Peelbergen, springen
December
16 t/m 20 december: Utrecht, springen
10 t/m 13 december: Kronenberg De Peelbergen, springen