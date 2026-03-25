Overzicht belangrijke paardensportevenementen 2026

KNHS
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CHIO Aken 2025 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De KNHS heeft een overzicht van de belangrijkste paardensportevenementen in 2026 gepubliceerd. Twee weken die elke paardensportliefhebber in ieder geval vrij moet houden: 11 tot en met 23 augustus. Dan vinden de Wereldkampioenschappen (dressuur, eventing, mennen, paradressuur, springen en voltige) plaats in Aken.

Door KNHS

Wereldkampioenschappen

  • 10 t/m 23 augustus: Aken (GER) Wereldkampioenschappen springen, dressuur, eventing, mennen 4-spannen, voltige en para-dressuur
  • 1 t/m 6 september: München-Riem (GER) WK Enkelspan mennen paarden
  • 10 t/ 13 september: Barroca d’Alva (POR) WK Jonge Endurancepaarden
  • 4 t/m 9 augustus: Verden (GER) WK Jonge Dressuurpaarden
  • 16 t/m 20 september: Lanaken (BEL) WK Jonge Springpaarden
  • 17 t/m 20 september: Aszár Kisber (HUN) WK Jonge Menpaarden
  • 16 t/m 19 oktober: Le Lion d’Angers (Fra) WK Jonge Eventingpaarden
  • 28 t/m 28 november: Al Ula (KSA) WK endurance senioren

Europese Kampioenschappen

  • 29 juli t/m 2 augustus: Le Mans (FRA) EK Pony’s springen, dressuur en eventing en EK Voltige Young vaulters en Junioren
  • 6 t/m 12 juli: Pilisjászfalu (HUN) EK Dressuur Young Riders en U25
  • 13 t/m 19 juli: Olomouc (CZE) EK Dressuur Junioren en Children
  • 19 t/m 26 juli: Hagen GER) EK Springen Young Riders, Junioren en Children
  • 29 juli t/m 5 augustus: Jullianges (FRA) EK Endurance Young Riders en Junioren
  • 5 t/m 9 augustus: Copenhagen (DEN) EK Voltige senioren
  • 26 t/m 30 augustus: Segersjö (SWE) EK Eventing Young Riders en Junioren

Nederlandse Kampioenschappen

  • 16 t/m 19 april: Oudkarspel North Holland Horse Trials, NK eventing Young Riders en Junioren
  • 22 t/m 26 april: Deurne, NK Springen Senioren, Young Riders, Junioren en Children
  • 24 t/m 26 april: Ermelo, NK Voltige
  • 28 t/m 31 mei: Ermelo NK Dressuur Senioren, Young Riders, Junioren, Children en Para-dressuur
  • 24 t/m 28 juni: Harich, NK pony’s en enkelspan paard 
  • 23 t/m 26 juli: Beekbergen, NK twee- en vierspan en paramennen
  • 1 t/m 4 oktober: Boekelo NK Eventing senioren CCI4*L

Belangrijke internationale wedstrijden/series

FEI Longines Wereldbekerwedstrijden springen

Seizoen 2025/2026 West Europese League

  • 7 t/m 11 januari: Basel, St. Jakobshalle (SUI)
  • 14 t/m 18 januari: CSI5*-W Leipzig (GER)
  • 22 t/m 25 januari: Jumping Amsterdam
  • 5 t/m 8 februari: Bordeaux (FRA)
  • 18 t/m 22 februari: Göteborg (SWE)
  • 26 februari t/m 1 maart: Helsinki Messukeskus (FIN)
  • 8 t/m 12 april 2026: Fort Worth, Texas (USA) – finale

 
Seizoen 2026/2027 West Europese League

  • 9 t/m 11 oktober: Oslo (NOR)
  • 27 oktober t/m 1 november: Lyon (FRA)
  • 5 t/m 8 november: Verona (ITA) 
  • 11 t/m 15 november: Stuttgart (GER) 
  • 26 t/m 30 november: Madrid (Spa) 
  • 3 t/m 6 december: La Coruña (Spa) 
  • 15 t/m 21 december: London – Excel (GBR) 
  • 26 t/m 30 december: Mechelen (BEL) 

FEI Longines wereldbekerwedstrijden dressuur

Seizoen 2025/2026 West Europese League

  • 7 t/m 11 januari: Basel, St. Jakobshalle (SUI)
  • 22 t/m 25 januari: Jumping Amsterdam
  • 12 t/m 15 februari: Neumünster (GER) 
  • 18 t/m 22 februari: Göteborg (SWE) 
  • 12 t/m 15 maart: ’s-Hertogenbosch – Dutch Masters Indoor Brabant 
  • 8 t/m 12 april: Fort Worth, Texas (USA) – finale


Seizoen 2026/2027 West Europese League

  • 14 t/m 18 oktober: Herning (DEN) 
  • 11 t/m 15 november: Stuttgart (GER) 
  • 26 t/m 30 november: Madrid (ESP) 
  • 15 t/m 21 december: London – Excel (GBR)
  • 26 t/m 30 december: Mechelen (BEL) 

FEI Wereldbekerwedstrijden vierspannen

Seizoen 2025/2026

  • 14 t/m 18 januari: Leipzig (GER)
  • 5 t/m 8 februari: Bordeaux (FRA) – finale

Seizoen 2026/2027

  • 30 oktober – 1 november: Lyon (Fra) 
  • 6 – 7 november: Maastricht, Jumping Indoor Maastricht 
  • 11 t/m 15 november: Stuttgart (Dui) 
  • 26 t/m 29 november: Stockholm (Zwe) 
  • 26 t/m 29 november: Madrid (Spa)
  • 9 t/m 13 december: Geneve (Zwi) 
  • 19 t/m 21 december: London – Excel (Gbr) 
  • 26 t/m 30 december: Mechelen (Bel) 

Longines League of Nations springen

  • 13 februari: Abu Dhabi (UAE)
  • 17 t/m 22 maart: Ocala, FL (WEC) (USA) 
  • 18 t/m 21 juni: Rotterdam, CHIO Rotterdam 
  • 16 t/m 20 september: St Tropez-Gassin (Fra)
  • 1 t/m 4 oktober: Barcelona (Spa) – finale 

Belangrijkste 5* Nations cup

  • 27 t/m 31 mei: Rome (Ita) 
  • 11 t/m 14 juni: La Baule (Fra) 
  • 4 t/m 12 juli: Falsterbo (Zwe) 
  • 23 t/m 27 juli: Hickstead (Gbr)
  • 5 t/m 9 augustus: Dublin (Ierland) 
  • 26 t/m 30 augustus: Brussel (Bel) 
  • 9 t/m 13 september: Calgary Spruce Meadows (Can)

 Nations Cup springen EEF serie 

  • 29 april t/m 5 mei: Mannheim (Ger)
  • 6 t/m 10 mei: Lier (Bel)
  • 13 t/m 17 mei: Borgo la Caccia (Ita) 
  • 20 t/m 24 mei: Martofte (Den) 
  • 3 t/m 7 juni: Thessaloniki (Gri)
  • 3 t/m 7 juni: Deauville (Fra)
  • 10 t/m 14 juni: Drammen (Noo)
  • 24 t/m 28 juni: Budapest (Hon)
  • 2 t/m 5 juli: Kronenberg
  • 8 t/m 12 juli: Bratislava (Slo)
  • 3 t/m 6 september: Avenches (Zwi) – finale 

FEI Nations cup dressuur 

  • 18 t/m 23 maart: Wellington (USA)
  • 16 t/m 19 april: Fontainebleau (Fra)
  • 21 t/m 24 mei: Lier (Bel) 
  • 18 t/m 21 juni: Rotterdam, CHIO Rotterdam 
  • 1 t/m 5 juli: Hagen (Ger)
  • 8 t/m 12 juli: Falsterbo (Zwe) 

FEI Nations cup eventing

  • 14 t/m 17 mei: Gestüt Marbach, (Ger) 
  • 27 t/m 31 mei: Bicton (Gbr) 
  • 25 t/m 28 juni: Strzegom (Pol) 
  • 16 t/m 19 juli: Avenches (Zwi)
  • 23 t/m 27 september: Lignières (Fra) 
  • 1 t/m 4 oktober: Boekelo, Military Boekelo – Finale

Internationale wedstrijden in Nederland

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

16 t/m 20 december: Utrecht, springen        

10 t/m 13 december: Kronenberg De Peelbergen, springen

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