Overzicht belangrijke paardensportevenementen 2026

De KNHS heeft een overzicht van de belangrijkste paardensportevenementen in 2026 gepubliceerd. Twee weken die elke paardensportliefhebber in ieder geval vrij moet houden: 11 tot en met 23 augustus. Dan vinden de Wereldkampioenschappen (dressuur, eventing, mennen, paradressuur, springen en voltige) plaats in Aken.