KNHS publiceert topsportovereenkomsten en daarmee weg naar Aken 2026

Door Rick Helmink

De KNHS heeft vandaag (18 maart 2026) de topsportovereenkomst en de bijbehorende disciplinebijlagen gepubliceerd. De topsportovereenkomst is de overeenkomst tussen de KNHS en de topsporters (ruiters/menners) in de disciplinebijlagen zijn onder andere de kadereisen en het observatietraject richting een kampioenschap (dit jaar de Wereldkampioenschappen in Aken) vastgelegd. Het traject voor de dressuurruiters loopt via Exloo, NK Dressuur en Rotterdam, dat van de springruiters via de LLN-wedstrijden (Abu Dhabi, Ocala en Rotterdam), FEI Nations Cup-wedstrijden en het NK springen in Deurne. Op 24 juni 2026 wordt het dressuurteam voor Aken bekend gemaakt, op 8 juli het paradressuurteam, op 22 juli het eventingteam, op 27 juli het vierspanteam, op 29 juli het springteam.

Mogelijk ook interessant