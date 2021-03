Primeur: Friezen-selectie voor WK jonge dressuurpaarden

Eigenaren en ruiters van getalenteerde jonge Friese paarden, van 5, 6 en 7 jaar, worden opgeroepen hun paarden aan te melden voor het selectietraject naar het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden dat de FEI/WBFSH organiseert. Het is voor de eerste keer dat Friese paarden in aanmerking komen voor het WK jonge dressuurpaarden omdat de WBFSH het KFPS inmiddels erkend heeft.

Met het lidmaatschap van de WBFSH in oktober 2020 mogen ook Friese paarden deelnemen aan het kampioenschap. Het WK voor jonge dressuurpaarden, de FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses, zal plaatsvinden tussen 25 en 29 augustus 2021 in het Duitse Verden.

De KNHS maakt komende zomer een selectie om deelnemers vanuit Nederland af te vaardigen naar dit wereldkampioenschap. Stap 1 in deze uitgebreide selectieprocedure is de aanmelding voor het observatiemoment op dinsdag 20 en 27 april in Ermelo. De inschrijving zal begin april opengaan.

Elias 494

Er was overigens al eerder een Fries paard dat zich probeerde te kwalificeren voor het WK jonge dressuurpaarden. In 2016 deed ook Elias 494, toen nog Djorn van de Demrostables, mee aan het selectietraject. De toen 7-jarige hengst schopte het met Marc Peter Spahn tussen de warmbloeden tot de 12 beste van Nederland. Afvaardiging naar het WK was toen niet aan de orde omdat het Friese paard toen die erkenning van de WBFSH nog niet had.

Bron: Phryso