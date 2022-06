87,5 punten voor Fürst Toto-dochter Ozette in IBOP Panningen

De driejarige Ozette (v. Fürst Toto) was één van de vijf paarden met een score van 81 punten of hoger gisteren in de IBOP in Panningen. Met viermaal een negen spande zij de kroon met 87,5 punten en de merrie mag naar NMK. Ook naar de NMK mag de Ebony-dochter Olympia W.

Het was een goede dag vandaag in Panningen. Midden in de Limburgse Fokkerijweek kwamen dressuurmerries tot goede prestaties. Vandaag slaagden twaalf van de 17 dressuurmerries, twee daarvan zijn uitgenodigd voor de NMK.

Dirksen: ‘Ozette heeft een fantastische galop’

Met een totaal van 87,5 punten deed Ozette (Fürst Toto uit Dozette elite IBOP-dres pref D-OC van Blue Hors Zack) van fokker en hengstenkeuringscommissielid Wouter Plaizier opvallende zaken. Ze slaagde voor de IBOP met negens voor galop, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. “Dit is een zeer goed ontwikkelde merrie van 1.80m die van nature met heel veel balans beweegt. Ze heeft drie zeer goede basisgangen, waaronder een fantastische galop. Daarbij laat ze zich ook nog eens heel goed rijden, zeker voor een driejarige. Kortom: een zeer getalenteerde merrie, die we bovendien graag terug zien op de Nationale Merriekeuring”, licht Henk Dirksen toe. Aansluitend kon deze merrie met 80/90 ster worden verklaard. Ozette is een halfzus van KWPN-goedgekeurde It’s a Pleasure.

Olympia W naar NMK met 85/90

Ook naar de NMK mag de Ebony-dochter Olympia W (uit Indiana W ster EPTM-dres PROK van Blue Hors Zatcho, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden) van Stal Laarakkers, die eveneens een uitstekende verrichting deed. Zij kwam met negens voor stap en houding&balans uit op 86,5 punten in de IBOP en werd aansluitend ster verklaard met maar liefst 85 punten voor exterieur en 90 voor beweging. “Dit is een charmante merrie met veel front en een bergopwaarts gebouwd model. Ze beweegt met veel expressie en een prachtig silhouet. Ze stapt zeer goed en actief, draaft bergopwaarts en galoppeert met veel houding.”

Nokia is derde topscoorder

Een derde topscoorder bleek Nokia (Just Wimphof uit Equ elite IBOP-dres D-OC van Ampère, fokker Christ Snepvangers uit Bergen op Zoom) van R. Rodriquez en R. de Vogel. Deze vierjarige merrie kwam met een 9 voor galop uit op 85,5 punten. Vorig jaar nam deze merrie deel aan de NMK. “Deze merrie valt op met haar krachtige manier van bewegen. Ze laat zich goed rijden, heeft een goede instelling en heeft een goede en actieve galop waarin ze gedurende de verrichting steeds meer lichaamsgebruik toonde.”

Verwant aan dagtopper Ozette

Verwant aan dagtopper Ozette is de met 82 punten goed beoordeelde Nirozette (Dark Pleasure uit Irozette elite IBOP-dres PROK van Dream Boy, fokker Wouter Plaizier) van G.R. Plaizier. “Deze charmante merrie beweegt lichtvoetig en draaft met een goede beentechniek. Ze stapt zuiver en met goede souplesse en ze beweegt met goede balans. Ook laat ze zich heel goed bewerken.”

Olylia JS beweegt lichtvoetig

Een half puntje minder (81,5) behaalde Olylia JS (For Romance uit Zerlia elite IBOP-dres PROK van Krack C) van fokker mevr. Schouten uit Alkmaar, die aansluitend ster en keur verklaard kon worden. “Dit is een lichtvoetig bewegende merrie met een goede stap, veel souplesse in beweging en een goed achterbeengebruik in draf en galop.”

Springmerries

Dinsdagavond was het de beurt aan de springpaarden in Panningen. Van de acht merries slaagden er vijf. De hoogste punten werden vergeven aan de zevenjarige Kingdette S (Elvis ter Putte uit Bandette ster pref PROK van Orlando) van fokker Ed Schroembges uit Wellerlooi. “Deze merrie springt met een goede beentechniek en veel vermogen. Ze heeft een sterke galop, goede instelling en zou nog met iets meer ruggebruik kunnen springen.” Zij werd aansluitend met 75 punten voor het exterieur in het stamboek opgenomen, ster en keur verklaard.

Bron KWPN