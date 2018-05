AES neemt WFFS-testresultaten op in database

“Het AES neemt dierenwelzijn zeer serieus en ziet het uitbannen van erfelijke aandoeningen als een belangrijk doel van een stamboek. Als een stamboek kunnen we een grote rol spelen in het promoten van fokken met gezonde paarden door transparantie, die taak nemen we uiterst serieus”, schrijft het AES op haar website. “We gaan samenwerken met alle relevante partijen en de WBFSH om zo te onderzoeken hoe we samen WFFS uit de genenpoel kunnen elimineren.”

Testresultaten in database

Het testen van hengsten wordt niet verplicht gesteld, maar wel aangemoedigd. Dat geldt voor zowel nieuw te keuren hengsten als reeds goedgekeurde hengsten. Daarbij worden de testresultaten opgenomen in de database zodat het voor elke fokker duidelijk is welke status een hengst heeft. Ook als een hengst nog niet getest is, zal dat duidelijk zichtbaar zijn in de database.

Lees het hele statement hier

Bron: AES