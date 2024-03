AES-kampioen Vegas de Muze krijgt kans zich te bewijzen

Met de tweevoudig Olympiade-merrie H&M Butterfly Flip (v. Robin I Z) van de Zweedse Malin Baryard, bouwde Joris De Brabander met succes een nieuwe onbekende stam op. Vrijdag werd in Schijndel op de AES Hengstenkeuring achterkleinzoon Vegas de Muze uitgeroepen tot kampioen. “Hij is niet te groot en nog erg jeugdig. Via het AES wilde ik hem een eenvoudig traject aanbieden en zo tevens bij elk stamboek een zoon van Quickly van de Kruishoeve goedgekeurd zien te krijgen”, aldus de fokker en eigenaar.

De Brabander heeft alle vertrouwen in Vegas en wil hem graag de kans en tijd geven zich te ontwikkelen en te bewijzen. “Butterfly Flip is pas bij mij gekomen op oudere leeftijd. Inmiddels heeft de stam al acht goedgekeurde hengsten gebracht. Die zijn allemaal nog relatief jong en moeten zich nog in de sport gaan bewijzen, maar dat zit er wel aan te komen.”

