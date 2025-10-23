Hengstenkeuring AES: Een uniek keuringssysteem voor jonge hengsten

Het Anglo European Studbook (AES) heeft een uniek keuringssysteem ontwikkeld dat hengstenhouders helpt om hun hengsten goed te presenteren en verder te laten groeien in de fokkerij. Dit systeem zorgt ervoor dat jonge, groene hengsten met potentie net iets makkelijker het voordeel van de twijfel krijgen. Het biedt hen de kans om zich te bewijzen en in status te stijgen naarmate ze meer ervaring opdoen en prestaties leveren. Dit jaar staat de najaarskeuring op 19 december op de agenda, klik hier voor meer informatie.

Wanneer een jonge hengst wordt goedgekeurd op de AES Hengstenkeuring (de eerstvolgende is op 19 december), begint deze vaak met de status ‘Registered’ of ‘Licensed’. Hengsten met de Registered-status mogen tot 10 eigen merries dekken. Hengsten die met de Licensed-status starten, kunnen tot 30 merries dekken.

Approved-status

Naarmate ze zich onderscheiden in de sport of sterke nakomelingen voortbrengen, kunnen ze doorgroeien naar de Approved-status, waar ze een onbeperkt aantal merries mogen dekken. Deze status staat gelijk aan een volwaardige goedkeuring als vaderdier voor andere stamboeken.

Elite-status

Uiteindelijk kunnen hengsten de prestigieuze Elite-status behalen, waarbij ze onbeperkt merries mogen dekken en gratis paspoorten voor hun nakomelingen ontvangen, mits ze op 1.50m-niveau zijn gesprongen of Grand Prix-niveau dressuur hebben gelopen.

Hengsten kunnen op hun eigen tempo groeien

Deze flexibele en toegankelijke aanpak van hengstenkeuring biedt niet alleen voordelen voor hengstenhouders, maar komt ook de kwaliteit van de fokkerij ten goede. Door hengsten de ruimte te geven om in een ondersteunende omgeving te groeien, op hun eigen tempo, draagt het AES bij aan een sterke en duurzame toekomst voor de paardensport.

AES Hengstenkeuring: 19 december 2025

Op vrijdag 19 december organiseert het Anglo European Studbook (AES) de najaarseditie van de AES Hengstenkeuring in Manege de Molenheide in Schijndel. Inschrijven is nog mogelijk voor degenen die een potentieel vaderdier op stal hebben staan. Daarnaast willen we u van harte uitnodigen om als bezoeker langs te komen.

Klik hier voor meer informatie over de hengstenkeuring.

Foto: AES

Bron: Persbericht