Arko III teruggetrokken uit dekdienst

Nick Skeltons voormalige Grand Prix-topper Arko III (Argentinus x Beach Boy) komt niet meer ter dekking. De 25-jarige hengst gaat volledig met pensioen en is na 20 jaar dekdienst terug bij zijn eigenaar Lisa Hales van de Shaw Farm Stud in Engeland. De zoon van Argentinus werd met ballonnen en taart verwelkomd.

Arko is geboren in 1994. De vader is Argentinus en zijn moeder Unika is een dochter van Beachboy (Zeus x Lucky Boy xx) uit de KWPN-merrie Unique (v. Onyx). Verder in de moederlijn dochters Duc de Normandie en Boris. De hengst gaat terug op de befaamde Utopia stam van de fam. Fikse.

Winstsom ruim £1,000,000

Arko III heeft van 2002 tot en met 2008 op het allerhoogste niveau gepresteerd met Nick Skelton. De combinatie nam deel aan de Europese kampioenschappen in San Patrignano en Donaueschingen en de Worldcupfinale in Las Vegas alsmede de Olympische spelen in Athene waar ze tiende werden. In zijn laatste jaar in de sport won Skelton met Arko in 2008 de prestigieuze Grand Prix op Spruce Meadows in Calgary. De hengst won meer dan £1,000,000 in zijn carrière.

Argento

Ook als dekhengst heeft Arko veel betekend. Hij heeft bijna 450 nakomelingen genoteerd op Horsetelex, waarvan 19 goedgekeurde hengsten en ruim 30 kinderen springen en sprongen internationaal vanaf 1,40m-niveau en hoger. Zijn meest bekende nakomeling is wel Argento die nog steeds op het hoogste niveau actief is onder John Whitaker. En verder paarden als SFS Aristio, nu onder Anthony Condon, en Arko Junior PMS onder Hansi Dreher.

Van Arko is nog diepvries sperma beschikbaar.

Bron Horse and Hound