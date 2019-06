Blue Hors krijgt nieuwe fokkerijconsultant

Jesper Bisgaard Nielsen begint 1 september aan zijn nieuwe baan als fokkerijconsultant bij Blue Hors. De voornaamste taken van Bisgaard Nielsen worden het klantcontact en de training van de jonge paarden. Jesper heeft meerdere jaren ervaring in het werken met jonge paarden en met name met jonge hengsten. Deze ervaring heeft hij onder andere opgedaan bij Helgstrand Dressage.

Fokkerijmanager Martin Klavsen is verantwoordelijk voor de jonge paarden, Bisgaard Nielsen zal veel met hem samenwerken. Maar ook de andere fokkerijconsultant, Karina Kristiansen, is een directe collega. Met het aantrekken van Jesper krijgt het fokkerij-team een sterkere positie. Klavsen vertelt: “Ik ben ontzettend blij en ben er van overtuigd dat we van grote waarde kunnen zijn voor de fokkers.”

Bijzondere dingen

De net naar Aarhus verhuisde Jesper vertelt dat er bijzondere nieuwe dingen gaan gebeuren bij Blue Hors en dat hij er naar uitkijkt om daar deel van uit te maken in de toekomst.

Bron: Horses.nl/Blue Hors