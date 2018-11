Stanford-zoon Sole Mio winnaar Noord-Amerikaanse sporttest

De vierjarige Rijnlandse dressuurhengst Sole Mio (Stanford x Donnnerschwee x Lancer II) is als winnaar uit de bus gekomen bij de ‘North American Stallion Sport Test’, een sporttest voor Noord-Amerikaanse hengsten die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. In totaal namen 13 hengsten deel aan de test, daaronder 8 dressuurhengsten en 5 springhengsten. Twee hengsten zakten.

De Stanford-zoon Sole Mio scoorde overall de hoogste punten in de test die naar idee van de Duitse sporttesten wordt verreden en ook door de FN georganiseerd. Zijn gemiddelde cijfer was een 8,6. Hij scoorde een 9 voor draf, een 8 voor galop en stap en een 9 voor rittigkeit en de algemene indruk.

Beste springhengst van I’m Special de Muze

De best scorende springhengst was Jethro Tull G (I’m Special de Muze x Voltaire). Hij scoorde gemiddeld een 8.23. Twee paarden zakten voor de test en bleven onder een 7.5: Joyride scoorde slechts een 6.5 en Furst Romantic kreeg een 6.65.

Uitslag dressuurhengsten

Uitslag springhengsten

Bron: facebook/Paardenkrant-Horses.nl