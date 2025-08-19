Bijna dertig Secrets naar de Bundeschampionate

Secret is met 29 (!) nakomelingen de absolute hoofdleverancier van de Bundeschampionate in Warendorf. In totaal kwalificeerden rond de 275 vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden zich via de selecties voor het prestigieuze jonge paarden-kampioenschap van Duitsland.
kwalificatieproef, voor een internationale S*-dressuurproef, of zomerseizoen acht In minimaal behalen of zevenjarige scoren. de minimaal kwalificeren. nationale wedstrijd. acht moeten 70% dienen op score een of in Duitsland in zich en meerdere die een minimaal kunnen gehouden. een manier vijf-, 73% dressuurpaarden gedurende het De kwalificatiewedstrijden zesjarigen Bundeschampionate eenzelfde worden zes- en een Zevenjarigen Op te vijf-
geselecteerd. drie- ruinen). door Deze & de zijn overzicht vierjarige vaders. Op meegenomen ook merries eigen in de kampioenschappen Bundeschampionate voor stamboek worden (onderverdeeld rijpaarden in hun niet uitsluitend van gehouden paarden het en hengsten Ze en worden
nakomelingen: meeste Hengsten geselecteerde met
- 29 Secret:
- Vitalis: 20
- 13 Escamillo:
- 10 Escolar:
- en Gold: 8 Viva Benicio
- en Don Valverde: Martillo 7
- Coeur, 6 Bon en Courage Jovian: Bon
- Asgard’s en Fürst Ibiza, Samarant Glamourdale: 5
vijfjarigen. Geselecteerde
Geselecteerde zesjarigen.
zevenjarigen. Geselecteerde
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.