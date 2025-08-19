Bijna dertig Secrets naar de Bundeschampionate

kwalificatieproef, voor een internationale S*-dressuurproef, of zomerseizoen acht In minimaal behalen of zevenjarige scoren. de minimaal kwalificeren. nationale wedstrijd. acht moeten 70% dienen op score een of in Duitsland in zich en meerdere die een minimaal kunnen gehouden. een manier vijf-, 73% dressuurpaarden gedurende het De kwalificatiewedstrijden zesjarigen Bundeschampionate eenzelfde worden zes- en een Zevenjarigen Op te vijf-

geselecteerd. drie- ruinen). door Deze & de zijn overzicht vierjarige vaders. Op meegenomen ook merries eigen in de kampioenschappen Bundeschampionate voor stamboek worden (onderverdeeld rijpaarden in hun niet uitsluitend van gehouden paarden het en hengsten Ze en worden

nakomelingen: meeste Hengsten geselecteerde met

29 Secret: Vitalis: 20 13 Escamillo: 10 Escolar: en Gold: 8 Viva Benicio en Don Valverde: Martillo 7 Coeur, 6 Bon en Courage Jovian: Bon Asgard’s en Fürst Ibiza, Samarant Glamourdale: 5

vijfjarigen. Geselecteerde

Geselecteerde zesjarigen.

zevenjarigen. Geselecteerde

Horses.nl Bron: