Desiree Kemper: ‘Er is hier wat meer gemütlichkeit’

Eén Nederlandse naam viel op in de uitslagen van de Bundeschampionate: Desiree Kemper. Ze werd bij de vijfjarigen derde met Crismo (v. Cornet Obolensky) en is daar terecht trots op: ze bevond zich immers in bijzonder gezelschap. “Het is een jurysport, het had me ook niet verbaasd als ze me vriendelijk hadden bedankt en met een 7,8 naar huis hadden gestuurd.” Het werd een 8,9 in de finale. Wie is Desiree Kemper en wat kunnen we nog van haar en dit talentvolle paard verwachten?

Sinds Desiree Kemper een jaar of vijftien geleden voor zichzelf begon, heeft ze regelmatig paarden ‘waar iets mee is’ te rijden. Paarden die een negatieve ervaring hebben gehad of om een andere reden niet door iedereen rond te sturen zijn. De Westfaals gefokte ruin Crismo (Cornet Obolensky x A Lee Spring Power) vormt de uitzondering op deze regel. “Hij is zeker geen ‘projectpaard’ en was pas vier, dus ik heb hem van het begin af aan opgeleid. Ook wel eens lekker”, lacht de ambitieuze amazone die het rijden van huis uit meekreeg en vervolgens op verschillende handelsstallen ervaring opdeed

