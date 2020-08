Miss Montreal met veel techniek naar titel bij Gelderse merries

Met drie merries in de baan was de titelstrijd bij de Gelderse merries zeker niet het grootste kampioenschap van de dag. Edmundo-dochter Miss Montreal werd gekroond tot kampioen van deze fokrichting en verwees daarmee Mia-Amanda (v. Alexandro P) naar de reservetitel.

“We zijn blij dat we hier drie merries hebben die zich in beweging heel opvallend hebben getoond. Deze paarden benaderen het beeld zoals we dat graag zien in de Gelderse fokkerij. In de plaatsing draait het om de finesses en vanwege haar bewegingsvorm zien we graag Miss Montreal als kampioen”, licht jurywoordvoerder Wim Versteeg toe.

Charmante merrie

Miss Montreal (Edmundo uit Tuwalda ster van Fabricius, f/g M.J. van Bruggen uit Varik) is volgens Versteeg een charmante merrie met veel formaat, veel lengte in het lichaam en een fraaie halsvorm. “ Haar beweging valt op met haar beentechniek, veel zweefmoment en het achterbeen dat goed tot dragen komt.

Mia-Amanda reservekampioen

Mia-Amanda (Alexandro P uit Amanda II ster pref van Farrington, fokker H.G. Hekkert uit Wijhe), geregistreerd bij J.H.F.M. Grijzenhouten en Steven Ruiters uit Muiderberg, staat volgens het jurycorps goed in het Gelderse type, al zou wat meer formaat gewenst zijn. “Deze merrie weet zich met haar vele beentechniek, takt en zweefmoment op te waarderen in beweging, dat zijn punten die we graag zien in de fokkerij.”

Martine Rona

De derde positie was voor Martine Rona (Wilson uit Rona keur pref van Factor) die geregistreerd staat bij haar fokker J. Vonk uit Goudriaan.

