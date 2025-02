KWPN’ers maken de blits bij NRPS

Het NRPS wees vorige week op de hengstenkeuring in Dronten een grote groep van achttien dressuur- en twaalf springhengsten aan voor de derde bezichtiging. Dat betekent dat ze zich na de veterinaire goedkeuring in principe alleen nog hoeven te tonen op de NRPS Showdag voor een voorlopige goedkeuring. Beide gespecialiseerde juryteams toonden zich super enthousiast over de nieuwe collectie. Opvallend was dat de hengsten afkomstig van de KWPN Hengstenkeuring vooral in de springrichting het meest positief opvielen in de mooie keuringsbaan.

In de springrichting was het namelijk Special Cero S (Cero Blue x Berlin) die opnieuw indruk maakte. De hengst, die bij het KWPN de tweede bezichtiging haalde, werd in de Select Sale afgeslagen voor 40.000 euro en is nu in handen van Lettelbert Agro. De aansprekende hengst sprong met veel afdruk en lichaamsgebruik. Via de nakeuring kwam Wacko Jacko (v. Chacco-Blue) van Frida Nielsen in de tweede bezichtiging, maar ook hij haalde in Den Bosch de eindstreep niet. Hij toonde zich nu een heel goed springpaard met veel go, snelle reflexen en een goede techniek.

In de dressuurrichting was de jury aanmerkelijk selectiever, al werden er ook daar meer dan genoeg hengsten aangewezen. Van de KWPN Hengstenkeuring waren het de met zeer veel actie en schakelvermogen bewegende tweede bezichtigingshengst Swarovski RW (v. Desperado) van Bart Pouw en de elegante Fynn Romance (v. Fynch Hatton) van hengstenstation Van Uytert die positief opvielen.

Lees alles over de NRPS Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop