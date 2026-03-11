Dansk Varmblod scoort met sterke dressuurjaargang

Het Dansk Varmblod selecteerde afgelopen weekend een sterke groep dressuurhengsten op de keuring in Herning. Behalve de kwaliteit viel op dat het voor het merendeel goed tot zeer goed ontwikkelde, lang gelijnde paarden waren. Deze hengsten kregen, zoals het Deense fokreglement voorschrijft, een goedkeuring voor één jaar. De door Helene Geervliet in Denemarken gefokte Hannoveraan Daan G (Donkey Boss x Don Olymbrio) en de DWB-gefokte Jupiter DWB (v. Jewel Ask) waren de twee stralende kampioenen van de geteste jaargang vierjarigen. Deze jaargang hengsten werd definitief goedgekeurd.

Dirk Willem Rosie Door

De helft van de achttien voorlopig goedgekeurde dressuurhengsten (uit een aanbod van dertig stuks) was geheel of gedeeltelijk in bezit van Helgstrand Dressage. De hengstenkeuringscommissie kende vijf premies toe.

