Dansk Varmblod scoort met sterke dressuurjaargang

Dirk Willem Rosie
Dansk Varmblod scoort met sterke dressuurjaargang featured image
Daan G (v. Hesselhøj Donkey Boss) Foto: Ridehesten/DWB

Het Dansk Varmblod selecteerde afgelopen weekend een sterke groep dressuurhengsten op de keuring in Herning. Behalve de kwaliteit viel op dat het voor het merendeel goed tot zeer goed ontwikkelde, lang gelijnde paarden waren. Deze hengsten kregen, zoals het Deense fokreglement voorschrijft, een goedkeuring voor één jaar. De door Helene Geervliet in Denemarken gefokte Hannoveraan Daan G (Donkey Boss x Don Olymbrio) en de DWB-gefokte Jupiter DWB (v. Jewel Ask) waren de twee stralende kampioenen van de geteste jaargang vierjarigen. Deze jaargang hengsten werd definitief goedgekeurd.

Door Dirk Willem Rosie

De helft van de achttien voorlopig goedgekeurde dressuurhengsten (uit een aanbod van dertig stuks) was geheel of gedeeltelijk in bezit van Helgstrand Dressage. De hengstenkeuringscommissie kende vijf premies toe. 

Lees alles over de DWB Hengstenkeuring in Herning in de Paardenkrant nr. 11

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 11 – 2026 digitaal
De Paardenkrant 11 – 2026 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant