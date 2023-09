Deens stamboek schorst ruiter Anders Hoeck voor een jaar wegens onacceptabel losrijden

De Deense dressuurruiter Anders Uve Sjøbeck Hoeck is voor een jaar geschorst door het Deense stamboek. Per direct mag de ruiter een jaar lang geen paarden voorstellen op stamboekevenementen. De reden daarvoor is volgens het stamboek onacceptabel losrijden op een merrietest. Hoeck gaat in bezwaar tegen de schorsing.