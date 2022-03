HK Denemarken: 18 hengsten goedgekeurd, twaalf van Helgstrand

Afgezien van de door Helgstrand Dressage aangeschafte toppers van de hengstenkeuringen in Duitsland en Nederland, had de Deense hengstenkeuring 2022 weinig te bieden. 34 dressuurhengsten werden voorgesteld en 18 goedgekeurd (twaalf daarvan van Helgstrand!), slechts vijf daarvan in Denemarken gefokt.

Het merendeel van de goedgekeurde hengsten waren ‘oude bekenden’ van de Duitse en Nederlandse hengstenkeuringen. De enige Nederlandse hengst op de keuring, de officieuze kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2022, Opoque (All At Once x Davino V.O.D. x Fürst Heinrich), die nog in mede-eigendom van fokker Stal 104 is, kreeg ook op de Deense hengstenkeuring een lintje.

Alle vijf premies voor Helgstrand

Dat gold ook voor de op de Wesfaalse hengstenkeuring goedgekeurde (maar niet geprimeerde) cat.nr 44 Elastic (Escolar x Dimaggio x Wolkentanz II), de voor 250.000 euro aangeschafte Oldenburger reservekampioen cat.nr 56 Fifty-Fifty (Fürst Toto x Royal Classic x Fürst Piccolo) en de in Westfalen voor 940.000 euro aangeschafte reservekampioen Vogue (Vitalis x Fidertanz x Sandro Hit). De Oldenburger kampioen Incredible (Indian Rock x K2) werd ook voorgesteld in Denemarken, maar werd teruggetrokken bij de presentatie aan de longe. De hengst was overduidelijk kreupel.

Premie voor een Deense hengst

Van de Deens gefokte hengsten werd er eentje geprimeerd: cat.nr 60 Åtoftens Jovani (Jovian x Benneton Dream x Lauries Crusador xx x Weltmeyer). Een hengst die in draf en galop een goede indruk maakte, maar – net zoals vader Jovian zelf – een stap heeft die niet overhoudt. Hij is ook – net zoals vader Jovian – WFFS-drager.

Weinig nieuws onder de zon

Al met al was er weinig nieuws onder de zon bij de nieuwe jaargang DWB-hengsten. Het enige nieuws valt te halen uit de direct na de keuring gepubliceerde lineaire beschrijvingen met ook veterinaire informatie. Van de achttien goedgekeurde hengsten zijn er vier WFFS-drager (de premiehengst Jovani en de tweede Jovian (cat.nr 61) en de in Oldenburg geprimeerde Value v. Valverde en cat.nr 70 v. Springbank I) en Value (Valverde x Floricello) heeft een chip.

Klik hier voor de lineaire beschrijvingen

Slechts acht hengsten blijven in Herning voor test

De Deense hengstenkeuring wordt direct gevolgd door de tiendaagse zadeltest, maar dit jaar bleef slechts een beperkt aantal hengsten in Herning voor die test: acht stuks. Twee van de twaalf goedgekeurde hengsten van Helgstrand loopt de test in Herning, de rest laat Helgstrand in Duitsland hun test lopen. En daarbij maakt Helgstrand direct gebruik van de pilot van tweedaagse testen voor driejarige hengsten die dit jaar in Duitsland loopt. Acht hengsten van Helgstrand zijn opgegeven voor de test in Vechta (6-7 april) en acht in Münster-Handorf (26-28 april). Denemarken erkent die tweedaagse testen en Helgstrand wil zijn hengsten middenin het dekseizoen liever niet langer dan nodig afgeven.

Klik hier voor het resultaat van de keuring

Bron: Horses.nl