Ibiza-zoon Iron Deens kampioen vierjarige hengsten

Vorige week keurde het DWB twaalf vierjarige hengsten op basis van hun behaalde resultaten in de verrichtingstest. Daarnaast wees de commissie een kampioen aan. Deze titel is ten deel gevallen aan Iron (Asgard's Ibiza x Hohenstein I) van Andreas Helgstrand en mede-eigenaar Stutteri EVO. De Aage Ravn's trofee voor de best Deens-gefokte hengst ging naar Slangerupgaard's Flottenheimer (Franklin x Scolari).

Iron deed bij de voorselectie op driejarige leeftijd nog wat jeugdig aan, maar heeft zich sindsdien alleen maar positief ontwikkeld. De juryleden omschrijven hem als een nobel paard met prachtig type dat met veel souplesse beweegt in zijn kwaliteitsvolle gangen. Dat in combinatie met zijn fijne karakter maakt hem volgens de juryleden bijna het ideale dressuurpaard.

Verrichtingstest

Iron kwam in het voorjaar van 2020 als topper van de 14-dagen test naar voren. In het najaar daarop overtuigde hij wederom in de 35-dagen test, die hij voltooide met 894,5 punten.

Flottenheimer

Slangerupgaard’s Flottenheimer is eveneens in het bezit van Helgstrand Dressage. De door Slangerupaard gefokte hengst overtuigde de juryleden met zijn formaat, instelling en opvallende manier van bewegen. Hij liep afgelopen najaar naar 827,5 punten in de 35-dagen test.

Bron: DWB/Horses.nl