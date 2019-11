Sezuan tot elitehengst benoemd door DWB

Sezuan (Zack x Don Schufro) is door het DWB tot elitehengst benoemd. De drievoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden leverde tot dusver al zeventien goedgekeurde hengsten en tekende voor het vaderschap van onder andere de sensationele WK-zilveren Secret (mv. St. Moritz) en brons medaille-winnares Queenparks Wendy (mv. Soprano).

De door Linette Jaeger gefokte Sezuan kwam op jonge leeftijd in handen van Andreas Helgstrand en maakte in de 35-daagse Hengstleistungsprüfung al een verpletterende indruk. Een jaar later won hij onder Helgstrand het Deens kampioenschap voor vierjarigen en werd daarna verkocht aan Arlette Jasper-Kohl.

Van Schneider naar Kittel

Dorothee Schneider nam de teugels van Sezuan over en reed hem drie jaar achtereenvolgend naar de zege op het WK. Nadat de amazone in november 2017 haar samenwerking met Jasper-Kohl beëindigde, stapte Patrik Kittel in het zadel van de populaire hengst. Sindsdien verscheen hij slechts één keer publiekelijk in de ring.

Focus op de sport

In 2018 werd het dekseizoen van Sezuan ingekort om hem voor te bereiden op de Grand Prix en dit jaar stond hij zelfs helemaal niet ter dekking.

Bron: Eurodressage/Horses.nl