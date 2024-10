Skodborg Merrald aan kop in halve finale Pavo Cup, Laudrup-Dufour moet afgroeten

Cathrine Laudrup-Dufour kwam met de voorheen door Femke de Laat gereden Nox (v. Fürst Romancier) als favoriet naar de Deense Pavo Cup finale voor zesjarigen op Stutteri ASK in Martofte. De door A. Schepens gefokte ruin ging in een kwalificatie over de 90 punten, maar kwam in de halve finale niet veel verder dan de AC-lijn. De ruin was niet op zijn gemak in de arena en staakte meermaals, waarna Laudrup afgroette. Daarmee was de baan vrij voor Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Bonsai (v. Blue Hors Baron), die de halve finale won met 90,2 punten.