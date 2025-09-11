CK KFPS: Dame (Hilbrand 525) en Elvis (Jeppe 537) kampioenen veulens

Het kampioenschap bij de merrieveulens op de Centrale Keuring is toegewezen aan Dame ût de Grachten (Hilbrand 525 x Auwert 514). Juryleden Jolanda Slootjes, Ellen van Gastel en Wieneke Waaijer-Blom kozen Faya fan Dulve (Jeppe 537 x Boet 516) als reservekampioen. Elvis “Dit” fan Hibma is gekroond tot kampioen hengstveulens. De zoon van Jeppe 537 kreeg halfbroer Don van de Meikade naast zich als reservekampioen.

Dame, van Michel Schothorst en Diana Baumann uit Soest draafde met veel front, zelfhouding en lichtvoetigheid naar het kampioenschap. Dame kreeg ook de onderscheiding voor het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie. Een prijs die dit jaar voor de laatste keer wordt uitgereikt.

Jeppe 537 drukt stempel

Het reservekampioenschap ging naar Faya fan Dulve (Jeppe 537 x Boet 516), gefokt en in eigendom van Gabriëlle van Tilborg, die zich ook als een ware koningin door de baan bewoog, rondje na rondje elegant en fraai dravend.

De kampioenskeuring kende negen kandidaten waarbij Jeppe 537, net als bij de hengstveulens, zijn stempel drukte, hij leverde vier dochters voor de kampioenskeuring.

Elvis kampioen hengstveulens

In de kampioenskeuring verschenen negen hengstveulens, die juryleden Annemieke Elsinga, Ester Reen en Antje Galema-Holtrop uit vier rubrieken kozen. “De hengstveulens hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt”, complimenteerde Annemieke Elsinga als juryvoorzitter de bekendmaking van de kampioen. De langgelijnde, hoogbenige Elvis, gefokt en in eigendom van Brigitte Hibma uit Gendt kreeg het kampioenslint omgehangen van KFPS voorzitter Ton Wortel die zijn vuurdoop op de CK beleefde. Elvis was voorzien van een verticale hals, droog en fijn beenwerk en een ruime draf met veel souplesse.

Reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar een andere Jeppe 537-zoon (van de acht finalisten waren er drie van de tweevoudig HK kampioen die zijn stempel drukte op deze donderdag). Don van de Meikade (mv Tsjalle 454), gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst, was goed ontwikkeld, met een positieve kruisligging, een goede stap en draf.

Bron: KFPS