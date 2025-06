IBOP Wergea: Zesmaal AAA met topscore voor Melle

De IBOP op dinsdag 3 en donderdag 5 juni in Wergea leverde zes AAA predicaten op. De hoogste score van deze IBOP was voor Melle fan ’t Fjildhûs Ster AAA (Jurre 495 x Dries 421) die met amazone Iris Wijnstra naar een score van 86,5 punten onder het zadel liep.

De vijfjarige hengst Melle, gefokt en in eigendom van de familie Wijnstra uit Marsum, liet op dinsdag 3 juni driemaal een 8 noteren op zijn protocol met een 8,5 voor zijn draf. De hoogste aangespannen score was voor Pjirk fan de Mersken Ster AAA (Ulbrân 502 x Jehannes 484) die met eigenaar Age Okkema aan de leidsels 85 punten scoorde met een 9 voor zijn draf.

Vier achten voor Nynthe

Op donderdag 5 juni liep Nynthe fan de Valderse Ster AAA (Nane 492 x Time 398) naar het AAA predicaat dankzij een score van 84 punten. De vijfjarige merrie, gefokt en in eigendom van L&M.T.A. van der Zee uit Dwingeloo, liet viermaal een 8 noteren op haar protocol. De achtjarige Deauke fan Synaeda Ster AAA (Eise 489 x Onne 376) van Stal Synaeda BV uit Oudega ging van een AA naar AAA predicaat dankzij een rijproef van 82,5 punten. De eveneens achtjarige Djara Jede Ster AAA (Fabe 348 x Tsjalle 454) van Stal Jede Vledder VOF uit Steenwijk liep naar dezelfde score in een tuigproef. Ook Prime Birkemose Ster AAA (Yme 507 x Jasper 366), gefokt door Lisbet Schachtschabel uit Tikøb en in eigendom van Randy & Stefan Thomsen uit Glattfelden liep naar een score van 82,5 punten in zijn rijproef.

Viermaal AA

In totaal liepen op beide dagen 16 paarden een verrichting die beoordeeld werden door juryleden Corrie Rave en Ito Werkman. Vier paarden mochten een AA predicaat in ontvangst nemen. Rieka vom Friesenhof Altmark Ster (Ulbrân 502 x Jouwe 485), Onyx-Ilse fan ’t Kempische Hof (Jehannes 484 x Beart 411) en Raylee Jede Ster (Teun 505 x Norbert 444) liepen allen naar 77 punten. Rianne fan ‘e Hege Terp Ster (Auwert 514 x Epke 474) behaalde een score van 77,5 punten op haar menproef.

Uitslag

Bron: KFPS