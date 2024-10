KFPS keuren in de VS: Nora (Elias 494) Kroon en kampioen

Op de keuring in het Amerikaanse Shipshewana afgelopen vrijdag is de vierjarige Nora KCF Kroon AA (Elias 494 x Andries 415) kampioen en Kroon geworden. De keuring kon nog een Kroonmerrie verwelkomen: reservekampioen Marissa B Kroon AA (Tiede 501 x Onne 376).

Nora kreeg vorig jaar een Ster met een tweede premie, dit jaar kon de halfzus van Auwert 514 na een IBOP van 77 punten en een ster met eerste premie het Kroonpredicaat in ontvangst nemen van juryleden Manuel Gasseling en Marissa Visser. De merrie van Marianne E. Watson en gefokt door KCF farms, liet in haar IBOP een krachtige draf, soepele overgangen en een goed gesprongen galop zien. “En een goede en bewerkbare instelling”, voegt Manuel Gasseling aan de ‘zeer complete merrie’ toe. “Nora is langgelijnd, met veel statuur en een goede romprichting. Ze heeft een lange hals met sterke bovenlijn. In stap liet ze voldoende ruime en activiteit zien. Ze draaft met veel kracht en buiging in het achterbeen. Ze komt makkelijk in balans en kan goed schakelen.”

78,5 punten voor Marissa B

Ook Marissa B deed de dag voor de keuring een IBOP en maakte met 78,5 punten meteen promotie naar Voorlopig Kroon, het predicaat wat ze op een eerdere keuring al had verdiend. Daarmee schoof de vierjarige Marissa, gefokt en in eigendom van Mark en Martha Boonstra, in het programma op naar de rubriek Kroonmerries. “Ze heeft een actieve stap, draaft met houding, een ruim voorbeen en een goede buiging in het achterbeen”, beschrijft Manuel Gasseling. “In galop laat ze ruimte zien maar kan nog aan kracht winnen.” Voor eventuele verdere promotie zal Marissa moeten wachten tot ze zeven jaar is.

Vier Sterren bij opname

Bij de stamboekopname kregen vier merries van drie en vier jaar een Ster met een tweede premie. Zo ook Nynke Ymkje Ster (Julius 486 x Ulbert 390) van Ted en Tina VanderKooi. “Een langgelijnde merrie die goed in het rastype staat”, beschrijft de jury. “Ze heeft een ruime stap met een goede takt en draaft met veel kracht en buiging in het achterbeen.” Ook Minke R.R. Ster (Tjaarda 483 x Teunis 332) kreeg een Ster. De merrie van John en Rachel Clifford was ook langgelijnd, maar mocht iets opwaartser gebouwd zijn en liet een stap zien met voldoende ruimte en takt. In draf was ze opwaarts met veel schakelend vermogen.

Rosa Bella of SES Ster (Hessel 480 x Tonjes 459) is hoogbenig en staat goed in verhouding. De merrie van Ian Mast heeft een stap met veel ruimte, kracht en veel lossigheid in de bovenlijn. Haar goede exterieur en zeer goed stap leverde het Ster predicaat op.

De vierde Ster bij de opname was voor Savannah HHF Ster (Julius 486 x Tonjes 459) van Hopeful Harvest Farm. “Een langgelijnde merrie met veel statuur”, aldus Manuel Gasseling. “Ze laat een zeer correcte bouw zien met een goede kwaliteit beenwerk. De draf kon overtuigender maar ze heeft een stap met veel kracht, ruimte en goede takt.”

Ruin Midnight Ster

Bij de ruinen viel één Ster met een tweede premie. Midnight D. Ster (Hessel 480 x Mintse 384) stond goed in het rastype en verhouding. De vierjarige ruin van Ellisa Krolle, en gefokt door Louis Dorfman, heeft voldoende beenkwaliteit met een stap en draf met kracht en buiging in het achterbeen.

Vier eerste premieveulens

Bij de veulens vielen er vier eerste premies: drie hengstveulens en een merrieveulen. Bob B. (Tiede 501 x Onne 376), de halfbroer van de reservekampioen, showde een goed rastype en correcte bouw en draafde met veel zweefmoment. Ook Clint HH (Ulbrân 502 x Julius 486) kreeg een oranje lint mee naar huis. “Een zeer correct veulen die op alle onderdelen goede cijfers wist te behalen”, aldus Manuel Gasseling. Clint, gefokt en in eigendom van Hopeful Harvest Farm werd reservekampioen bij de hengstveulens achter Bram Friesian Connection (Teun 505 x Julius 486) van Amy Kroll.

Twee Ulbrân’s bij de merrieveulens

Bij de merrieveulens kreeg Adella J (Ulbrân 502 x Date 477) een eerste premie en werd meteen kampioen merrieveulens. Adella, gefokt en in eigendom van Joseph Sieczka, liet een goed silhouet zien met goed rastype en zeer correcte bouw. “In beweging liet ze veel functionaliteit zien.” Het reserve kampioenschap ging naar het tweede premie veulen Beatrix B (Ulbrân 502 x Tiede 501) van Mark en Martha Boonstra.

Jeugdkampioenen uit Hopeful Harvest Farm

Het jeugdkampioenschap was een dubbelslag voor Hopeful Harves Farm. De kampioen werd twenter Victoria HHF (Alwin 469 x Fridse 423), die een zeer goede ontwikkeling combineerde met een sterke bovenlijn een goed rastype en veel halslengte. “Ze laat in stap en draf een goed gebruik van de bovenlijn zien met veel lossigheid en souplesse.”

Reservekampioen bij de jeugd werd Willow HHF (Julius 486 x Alwin 469) van Hopeful Harvest Farm, die als enige enter een eerste premie kreeg. “Een rassig enter met een correcte bouw, goede kruisligging en sterke bovenlijn”’, zo zagen Manuel Gasseling en Marissa Visser. “Ze laat zowel in stap als in draf een goede ruimte in het voorbeen zien met een krachtig achterbeen gebruik.”

Drie eerste premies enters en twenters

In totaal kregen drie enters/twenters een eerste premie. Bij de twenters konden de juryleden twee oranje lintjes kwijt. Violet HHF (Julius 486 x Doaitsen 420) – wederom van Hopeful Harvest Farm – is goed ontwikkeld met een horizontale romprichting, correct gebouwd met een goed gevormde hals. “In stap laat ze een goede kracht zien en veel houding in draf.”

Bron: KFPS