Negen merries geplaatst voor finale Fryso Florian bokaal dressuur

Gisteren hebben zich negen jonge merries geplaatst voor de finale van de Fryso Florian bokaal dressuur. Juryleden Corrie Rave en Loes Corsel kregen een dertigtal jonge merries te beoordelen in de binnenbak van Manege Gaasterland in Harich.
Per leeftijdsklasse verschijnen er vanmiddag drie merries in de finale, die ook door een gastruiter worden gereden. De score van de halve finale telt voor 60% mee in de einduitslag, de gastruiters bepalen voor 40% de einduitslag.
Finale kandidaten vierjarige merries
Simmer van Westervoort Ster AAA (Markus 491) met Janneke Folkertsma
Pampie fan Sweach Ster AA (Teun 505) met Jenna Boes
Rike Riena S. (Elias 494) met Christina Dijkstra
Finale kandidaten vijfjarige merries
Nynke vd Attesweg (Tymen 503) met Harmina Holwerda
Madam S.W. Ster AA (Omer 493) met Susan Wind
Nirvana’s miracle Ster (Tymen 503) met Esmee Jansen
Finale kandidaten zesjarige merries
Louka fan ‘e Grupstal Ster AA (Tjebbe 500) met Margot Arkema
Jolise Birthe fan Friesburg Ster Sport AAA (Ulbrân 502) met Margeaux Pirivano
Lopke van de Hogeweg Kroon AA (Tjebbe 500) met Susan Wind
Bron: KFPS