Promotiekeuring KFPS levert een model- en een kroonmerrie op

De promotiekeuring op zaterdag 11 oktober in Exloo leverde voor Flantje qantje p AA (Hessel 480 x Onne 376) een dubbele promotie op. De achtjarige merrie van Jan Peeters uit Hoogeloon kwam als Stermerrie, werd Kroon en de jury bestaande uit Sabien Zwaga, Ellen van Gastel en Corrie Terpstra maakte Flantje qantje ook nog Model. Voor de Promotiekeuring komen Ster- en Kroonmerries in aanmerking die na 30 april een veulen hebben gekregen en een eerste premie op een van de drie stamboekkeuringen na de Centrale Keuring kregen.

Flantje qantje p is een luxe, moderne merrie met een goede romprichting, zo zag de jury. “Ze stapte resoluut en draafde met veel tritt en een krachtig achterbeengebruik.” Voor Jan Peeters, de 84-jarige fokker van Flantje qantje, is het zijn vierde zelfgefokte Modelmerrie.

Complete Nova Kroon

Een graadverhoging was er ook voor de vijfjarige Nova Jede Kroon AA (Teun 505 x Dries 421), gefokt en in eigendom van Stal Jede in Steenwijk, die van Ster promotie maakte naar Kroon. De jeugdige en rastypische Nova Jede is voorzien van correct beenwerk, ze stapt actief en met veel lichaamsgebruik. “In draf heeft ze afdruk en balans”, lichtte Sabien Zwaga toe. “Een complete merrie.” De na- en herkeuring leverde voor Quinne van Groot Altena (Auwert 514 x Uldrik 457) het Voorlopig Sterpredicaat op. De vierjarige merrie van Michel Schothorst mag bij een voldoende aanlegtest definitief het Sterpredicaat achter haar naam zetten.

Bron: KFPS / Horses.nl