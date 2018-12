Governor-dochters scoren goed op IBOP Tolbert

Op de tweede dag met IBOP-examens in Tolbert scoorden gisteren twee dochters van Governor boven de 80 punten. Met 81,5 punten deed de goed bewegende Kienola M de beste zaken, de complete Kybrona kreeg 80,5 punten. Van de vijftien dressuurmerries behaalden twaalf een score van 75 punten of hoger. Elf van de zestien springmerries slaagden.

De door Jan en Jeroen Mol uit Diepenheim gefokte Kienola M (uit Cinola M van Dayano) van Karin Prins en amazone Marissa Kamphuis kwam uit op de hoogste dagscore van 81,5 punten. Voor de galop en houding en balans behaalde ze 8,5-en. Dit voorjaar kreeg de merrie op de stamboekopname al 85 voor exterieur en 80 voor bewegen.

‘Hele fijne galop’

“Kienola M heeft drie goede basisgangen waaronder een hele fijne galop, waarin ze veel balans en gedragenheid liet zien. Ze heeft bovendien een heel aansprekend front, goede techniek in beweging en ze liet zich voor een driejarige al heel fijn bewerken”, licht inspecteur Bart Henstra toe.

Complete merrie

De Governor-dochter Kybrona van fokker Kim Jongsma-Jacobi uit Katlijk kwam uit op 80,5 punten. De driejarige merrie is een halfzus van Jongsma’s Grand Prix-paard Horses2fly Après Minuit (v. Prestige VDL). Henstra: “Ook dit is een hele complete merrie, en ze kreeg voor haar houding en balans een 8,5. Ze beweegt met kracht, souplesse en goede beentechniek. Daarbij maakte ze ook goede overgangen, waarin ze telkens goed in balans bleef.”

Jazz-dochter

Eveneens op een totaal van 80,5 punten kwam de Jazz-dochter Kazima-Tilda van fokker M. Kosters uit Peize uit. “Deze merrie heeft een hele goede stap, met daarin veel lichaamsgebruik. Ze beweegt bergopwaarts, met een goede beentechniek. In draf en galop mag ze nog iets meer rust krijgen, daardoor was het beeld nu soms nog wat wisselend maar het is zonder meer een getalenteerde merrie.” Op de stamboekopname was Kazima-Tilda een uitschieter. Met 90 punten voor de draf kwam deze complete merrie uit op 80/85.

9 voor galop

De Expression-dochter Kalice van fokkers M.R. en A.R. van Norel kreeg 80 punten van de jury. Zij viel op met haar zeer goede stap, veel souplesse in draf en een ruime galop. Als enige verdiende de vijfjarige Izaara (Apache x Cabochon) van fokker Marloes Oosterhof uit Zuidbroek een 9. Dit cijfer kreeg ze voor haar galop, en in totaal kwam ze uit op 79,5 punten.

Hersina VDM beste springmerrie

De enige springmerrie die de 80 punten-grens overschreed, was de Sheraton-dochter Hersina VDM van fokker ’T Heechhiem uit Burgum en mede-geregistreerde F. Elzinga uit Surhuizum. Met 8,5-en voor reflexen en instelling kwam ze uit op 81 punten. “Dit is een lichtvoetig galopperende, bloedgemaakte merrie die een constante verrichting liet zien. Ze lijkt ongecompliceerd, taxeert goed en begon met steeds meer lichaamsgebruik te springen naarmate het hoger werd. Ze heeft een vlug voorbeen op de sprong, springt altijd op dezelfde manier en toonde een hele goede instelling”, besluit Bart Henstra. Moeder Cersina VDM is de volle zus van Cirsina VDM die eerst onder Willem Greve tot op 1,55m-niveau sprong en nu onder de Canadese Asia Brown gaat. Uit de merrielijn komen meerdere internationale springpaarden.

Bekijk hier de volledige uitslagen.

Bron KWPN