Grace Kelly kampioensmerrie 2022 Trakehner Verband en duurste in veiling

Twaalf bekroonde Trakehner-merries uit heel Duitsland stonden in de catalogus voor de selectie van de verkiezing kampioensmerrie van het jaar. De juryleden amazone Eva Möller, de Westfaalse fokleider en veilingmeester Thomas Münch en Frank Bangert van het Trakehner Verband kozen Grace Kelly (Schwarzgold x Banderas) tot kampioensmerrie 2022.

Hengsten van het hengstenstation Poll in Hörem waren de hofleveranciers van de verkiezing. Ivanhoe leverde vier en Schwarzgold drie dochters en namen daarmee meer dan de helft voor hun rekening. De juryleden kozen voor de zwartbruine premiemerrie Grace Kelly (v. Schwarzgold-Banderas-Sixtus-Testarossa, Fam. O177A Gundel, gefokt door Hella Kuntz en Horst Ebert, Bad Wörishofen en Necksteinach). De driejarige merrie opende de show en maakte direct veel indruk op de juryleden. Tijdens de slotbeschrijving gaf Thomas Münch een passend citaat, dat hij jaren geleden had gehoord en dat hij nooit was vergeten: “Het exterieur van de Trakehner is wat goed is voor het interieur van de mens!

Eerste reservekampioen van Kentucky

Eerste reservekampioen was Hot Brown (v. Kentucky, fokker en fokster: Gestüt Staffelde), die in het fokdistrict Sleeswijk-Holstein werd uitgeroepen tot “Beste merrie van de keuring”. Haar moeder Heavenly Brown (v. Millennium-Le Rouge-Tivano) had in 2015 als kampioensmerrie de baan verlaten. Tweede reservekampioen was de sterk bewegende kampioensmerrie van het Beierse fokdistrict, Luxusliebe II (v. Freiherr von Stein-Singolo, fokker en gefokt door Dr. Andreas Wezel, Burgkirchen). De andere merries stammen af van Ivanhoe (2), Easy Game, Singolo en High Motion.

Grace Kelly geveild voor 157.000 euro

De veiling van fok- en rijpaarden eindigde met een sensatie: Grace Kelly, vers verkozen tot kampioen van het jaar, ging naar Monic Schmidheiny van de Bellin Stud voor de topprijs van 157.000 euro. Er werden acht fokmerries aangeboden voor de veiling. De uit Litouwen afkomstige Halna (v. Vikis-Oregon), voorgesteld door Gestüt Ganschow, die de dag ervoor tweede was geworden bij het vrijspringen, werd voor 33.000 euro verkocht. De acht fokmerries kostten gemiddeld 42.500 euro (vorig jaar: 7/27.714 euro).

Saint Cyr-zoon duurste rijpaard

Het duurste rijpaard met een hamerprijs van 82.000 euro was de zwartbruine achtjarige ruin Tatanka (v. Saint Cyr-Connery-Consul), die al succesvol was op M-niveau. Het op één na duurste bod was de goedgekeurde hengst Onyx (v. Kentucky-Millennium) van de Letter Berg Stud, die 54.000 euro opbracht en naar de VS werd verkocht.

Bron Züchterforum