Grandorado TN ook goedgekeurd bij Selle Français

Vandaag maakte Team Nijhof op hun Facebookpagina bekend dat de hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) nu ook is goedgekeurd bij het Selle Français.

Grandorado die internationaal op 1.45m niveau wordt uitgebracht door Willem Greve werd begin januari ook al goedgekeurd voor het Holsteiner stamboek. De KWPN verrichtingstopper is ook goedgekeurd bij Zangersheide, Hannover en Olderburg-International. Bij het jonge paarden kampioenschap in Lanaken eindigde Greve met Grandorado in de finale op een tweede plek.

Bekijk hieronder het Facebookbericht:



Bekijk hier Grandorado in actie in Rouen:



Bron: Horses.nl/Team Nijhof