For Treasure, For Friendship, Grandorado en Jaloubet K goedgekeurd in Holstein

Op de januarikeuring in Holstein zijn vier hengsten van Nederlandse eigenaren via het 'Zuchtversuch' goedgekeurd voor de Holsteiner dekdienst. Het gaat drie hengsten van de VDL Stud: de reservekampioen van Oldenburg-International For Treasure VDL (v. For Pleasure), de in Hannover geprimeerde For Friendship VDL (v. For Pleasure) en de Zangersheide goedgekeurde Jaloubet K VDL (v. Balou du Rouet). Team Nijhof kreeg Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) goedgekeurd.

De VDL Stud maakte dit najaar op de Duitse hengstenkeuringen goede sier met twee nakomelingen van de nummer 1 van de HorseTelex Results Wereldranking, For Pleasure. In Hannover met For Friendship VDL (mv. Stakkato Gold) en in Oldenburg met For Treasure VDL (mv. Carthago), die het reservelint kreeg omgehangen, maar in de ogen van velen de kampioen had moeten zijn. De in 2017 voor Zangersheide goedgekeurde Jaloubet K (Baloubet du Rouet uit de moeder van Taloubet Z) sloot eind vorig jaar zijn 50-dagentest in Neustadt-Dosse met een 8,08 af.

Grandorado TN

Grandorado TN van Team Nijhof was bij het KWPN verrichtingstopper en was ook al bij Zangersheide, Hannover en Oldenburg-International goedgekeurd. De op 1,45m niveau met Willem Greve actieve hengst, wiens eerste nakomelingen nu drie zijn kwam de afgelopen tijd in het nieuws als vader van de vrijspringtoppers bij de wedstrijden in Geldrop en Oirschot, is nu ook goedgekeurd voor Holstein.

Via het Zuchtversuch krijgt ook Asterix de Couleur (v. Aganix du Seigneur) de kans om Holsteiner merries te dekken.

Drie hengsten goedgekeurd

Drie Holsteins gefokte hengsten werden op de januarikeuring goedgekeurd. Het gaat om de twaalfjarige Contutto (Cartani x Joost), de tienjarige Chopin (Casall x Coriano) en de zevenjarige Cesandrow (Catoo x Anthonys Dream xx).

Uitslag keuring

Bron: Horses.nl