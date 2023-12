Edward Hannoveraanse Hengst van het Jaar 2023

De Celler staatshengst Edward (Embassy I x Feo de Lauzelle) is op de Hannoveraanse Hengstenkeuring benoemd tot Hengst van het Jaar 2023. De hengst begon zijn carrière als dressuurpaard, maar is dankzij het succes van zijn zoon King Edward, die met Henrik von Eckermann dubbel goud won op het WK in Herning, ook populair onder de springpaardenfokkers.

Edward werd gefokt door Hans-Heinrich Dittmer en werd als veulen aangeschaft door Landgestüt Celle. Hij slaagde voor de Duitse verrichtingstest met 120,72 punten voor springen en 142,93 punten voor dressuur. Naar aanleiding van zijn goede verrichtingstest werd hij goedgekeurd als dekhengst en betrok op vierjarige leeftijd een stal in Adelheidsdorf, voor hij in 2010 naar Ankum verhuisde. Dankzij zijn veelzijdigheid was hij al vrij snel populair bij zowel dressuur- als springpaardenfokkers.

Sportieve carrière

Edward begon zijn sportieve carrière onder het zadel van Birte Senftleben, voor Hans-Peter Klaus de teugels overnam. Klaus bracht de hengst uit tot Lichte Tour-niveau. Vervolgens nam Charlott-Marie Schürmann plaats in het zadel van Edward. In 2013 wonnen ze teamzilver om de Europese Kampioenschappen voor Young Riders.

Fokhengst

Maar Edward bleek niet alleen in de sport succesvol, maar ook als vaderdier. In 2018 kreeg hij de Grande Preis. Zijn nakomelingen zijn succesvolle in zowel het springen, dressuur als in de eventing, wat hem vrij uniek maakt in de hedendaagse fokkerij. Vandaag de dag heeft hij ‘slechts’ vijfhonderd veulens gebracht, waarvan King Edward de meest bekende is. Jessica von Bredow-Werndls Exclusive BB is eveneens een nakomeling van Edward.

Bron: Hannover