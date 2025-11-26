Hannover scoort in tweede jaar van volledige openstelling met prima collectie dressuurhengsten

De paardenwereld haalde afgelopen zaterdag in Verden toch even opgelucht adem. Na de koude douche van een week tevoren in Vechta, waar de veiling van de Oldenburgse hengstenkeuring zeer lauwtjes was verlopen (veel hengsten niet verkocht, gemiddelde prijs voor een goedgekeurde hengst slechts 60.000 euro), trok de markt in Verden weer wat aan. Met beduidend meer sfeer en kopers op de tribune kwam de gemiddelde prijs op de Hannoveraanse hengstenkeuring uit op 82.444 per goedgekeurde hengst.

Dirk Willem Rosie Door

Groter kon het verschil met een week tevoren niet zijn. In Verden was er vanaf de eerste pas van catalogus nummer 1 sfeer. De tribunes zaten behoorlijk vol, de mensen hadden er zin in en elke hengst die maar een beetje van de grond kwam, werd ondersteund met ritmisch handgeklap. Ook de kwaliteit lag een stuk hoger dan een week tevoren, het aantal van acht premiehengsten (Hannover kent geen kampioenskeuring) was zeker niet overdreven. Feliciano, Opoque en Vivaldos maakten met hun zonen een goede indruk.

