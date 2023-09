14-dagentest-winnaar Bonderas overtuigt in sporttest Stadl Paura

Bonderas (Bonds x Don Schufro), vorig jaar winnaar van de 14-dagentest in Stadl Paura, overtuigde afgelopen weekend opnieuw. Met onder andere negens voor de stap en galop kwam hij tot een 8,6 gemiddeld. Datzelfde cijfer was er voor de Westfaalse premiehengst Fineline (Floriscount x San Amour I). Villazón (Ituango xx x Cadeau) kreeg als enige springhengst een 8,23.

Bonderas van Gestüt Pramwaldhof was in het voorjaar van 2022 al de beste vierjarige dressuurhengst in de sporttest en scoorde in april dat jaar een 8,95 voor de dressuuronderdelen in zijn 14-dagentest. Dit jaar viel de hengst weer positief op. Naast de negens voor stap en galop kreeg hij een acht voor de draf en 8,5-en voor de Rittigkeit en totaalindruk.

Drie negens voor Fineline

Fineline, ook in het bezit van Gestüt Pramwaldhof, kreeg zelfs drie negens op zijn protocol (draf, Rittigkeit en totaalindruk). Daarnaast kreeg hij een 8,5 voor de galop, voor de stap scoorde hij een 7,5. De hengst is gefokt uit een volle zus van de goedgekeurde hengst Santo Domingo. Voor zijn eigenaar was er nog meer succes, Eternity (Escamillo x Belissimo M) werd derde met een 8,23.

Springhengst

Villazón, de enige springhengst in de Oostenrijkse sporttest, kreeg het laagste cijfer (7,5) voor de manier van springen, verder was er een acht voor het vermogen, 8,5-en voor de Rittigkeit en totaalindruk en een negen voor de galop.

Uitslag dressuurhengsten.

Uitslag springhengst.

Bron: Horses.nl