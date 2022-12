Sir Oldenburg (24) overleden

De hengst Sir Oldenburg (Sion x Contender) is vandaag overleden. De in Oldenburg gefokte hengst was goedgekeurd bij meerdere Duitse stamboeken en eveneens bij het KWPN. De hengst overleed aan ouderdomsverschijnselen. Hij werd 24 jaar.

Als vierjarige was Sir Oldenburg reservekampioen in Rastede en won hij met Heiko Klausing een bronzen medaille op de Bundeschampionate in Wahrendorf. Ook als vijf- en zesjarige liep hij mee in de finale van de Bundeschampionate.

Goedgekeurde zonen

In 2006 had Sir Oldenburg een dressuurindex van 144 punten en behoorde daarmee tot de beste dressuurverervers van Duitsland. Sir Oldenburg bracht meerdere goedgekeurde zonen, waaronder de premiehengst Sir Willy (mv. Carprilli).

KWPN-brevet

In 2008 werd Sir Oldenburg op basis van een vijfdaags karakteronderzoek ingeschreven bij het KWPN. Bij het KWPN bracht de hengst 250 veulens. Sir Oldenburg stond bij Eklunda Stuteri in Zweden en werd in Nederland aangeboden door Team Nijhof.

Bron: Horses.nl