Sjaak van der Lei verliest Quasimodo Z aan koliek

De Zangersheide-hengst Quasimodo Z (Quidam de Revel x Carthago) kreeg afgelopen week zware koliek. Dermate ernstig dat hij gelijk geëuthanaseerd moest worden. Naast Zangersheide was Quasimodo Z goedgekeurd bij het KWPN, NRPS en AES. De hengst werd twintig jaar oud.

De door Jaap Laamens uit Duizel gefokte Quasimodo Z was jarenlang in eigendom van Sietse van Dellen. Toen hij besloot zijn hengstenhouderij te beëindigen, kocht Sjaak van der Lei de hengst. Die heeft hem nauwelijks een half jaar in bezit gehad en daarmee is het plostelinge overlijden een grote teleurstelling voor Van der Lei.

Nakomelingen

Quasimodo Z heeft zeer veel goede internationaal springende nakomelingen voortgebracht. Daaronder Idi Utopia (mv. Darco) van Maikel van der Vleuten, Garfield de Tiji des Templiers (mv. Goldspring de Lauzelle) van Jerome Guéry, Armstrong van de Kapel (mv. Farn) van Olivier Philippaerts, Callisto (mv. Jonikal de Bornival) van Abdel Saïd, SRI Aladdin (mv. Burggraaf) van Roosje Brouwer, Quolita Z (mv. Ramiro Z) van Harold Boisset, Charleville (mv. Lancelot) van Eve Jobs en Denver (mv. Ulft) van Bertram Allen.

Goedgekeurde hengsten

Inmiddels zijn er veertien zonen van Quasimodo Z goedgekeurd. Daarvan is Zento (v. Caletto II) de bekendste.

Internationale carrière

Zelf presteerde Quasimodo Z ook succesvol in de internationale sport. Hij werd tot 2009 uitgebracht door de Noorse ruiter Morten Djupvik.

