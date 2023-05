Team Nijhof Journaal: Met Highway M TN dik over de 15 TN-hengsten in ‘Oranje jasje’

Het buitenseizoen is nog maar net begonnen, maar Team Nijhof – of beter gezegd de TN-hengsten – timmert alweer hard aan de weg. Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) hielp Nederland in Mannheim aan de winst in de landenwedstrijd met een dubbele nulronde onder Willem Greve. Met hem is Team Nijhof nu dik over de 15 hengsten die onder de Nederlandse vlag presteerden. En er is meer nieuws uit Geesteren, lees er alles over in dit 'Team Nijhof Journaal'.

Toen Henk Nijhof sr. in 1965 als hengstenboer begon was de insteek direct: de Nijhof-hengsten zijn er om te blijven. Om bij te dragen aan de Nederlandse sport en fokkerij. En dat is gelukt: met Highway M TN is Team Nijhof hard op weg richting de twintig hengsten die onder de Nederlandse vlag hebben gelopen. In het verleden liepen de springhengsten Voltaire (Jos Lansink), Concorde (Jos Lansink), Calvados (Peter Geerink), Fedor (Peter Geerink), Heartbreaker (Peter Geerink), Iroko (Peter Geerink), Larino (Peter Geerink), Quality Time TN (Jeroen Dubbeldam), Verdi (Maikel van der Vleuten), Eldorado van de Zeshoek (Willem Greve), Carambole (Willem Greve) en Elton John TN (Zoï Snels) de dressuurhengsten Cocktail (Anky van Grunsven), Idocus (Marlies van Baalen) en Johnson (Hans Peter Minderhoud) voor Nederland in landenwedstrijden. Op dit moment lopen drie TN-hengsten onder een ‘Oranje jasje’: Grandorado TN met Willem Greve, Hernandez TN met Kars Bonhof en nu dus ook Highway M TN met Willem Greve.

Daarmee komt de teller op achttien hengsten die voor Nederland in teams waren opgenomen of landenwedstrijden liepen.

En dik over de twintig (!) als hengsten die onder andere vlaggen landenwedstrijden liepen erbij op worden geteld. Zoals Clinton (Dirk Demeersman), Orlando (Darragh Kerins), Elvaro (Eduardo Menezes), Breitling (Beezie Madden) en Warrant (Alberto Michan).

Concoursplanning

Met de goede prestaties van Highway M TN in Mannheim en Hernandez TN (onder andere 4e in het 1,55m. Championat van Hohenkirchen) plus vele foutloze rondes in internationale jonge paardenproeven van Cero Blue TN, Dorian Grey TN en Lamaze TN is het seizoen nog maar net begonnen. Voor de TN-hengsten staan de volgende concoursen op de planning:

München CSI3*

Wiesbaden 4*

La Baule 5*

Falsterbo 5*

Dublin 5*

Ommen 3*

Bratislava 4*

Kronenberg 2*

Vragender 3*

en natuurlijk Rotterdam 5*

Video’s van alle hengsten op concours

Klik hier om video’s van alle hengsten op concours te zien (met ook actuele video’s van de jonge hengsten).

Poker de Mariposa TN weer in de dekdienst en na het dekseizoen op concours

Op de concoursen zal ook Poker de Mariposa TN na het dekseizoen weer te zien zijn en hij is nu al weer terug in de dekdienst. “Hij stond even aan de kant door een lichte blessure: een kleine winkelhaak aan het voorbeen waardoor hij even niet mocht dekken”, zegt Henk Nijhof jr. “De clear round machine zal na het dekseizoen weer doorgaan waar hij in Spanje mee eindigde, foutloos springen en dan doorstomen naar het 1,50m.”

Poker de Mariposa met Kars Bonhof. Foto: Team Nijhof

Verkochte ‘voordeur’-hengsten blijven presteren

“Hengsten worden natuurlijk wel vaker verkocht, maar vaak gaat dat dan door de ‘achterdeur’ en hoor je er niet zoveel meer van. Dat is voor de fokkers die zo’n hengst gebruikt hebben natuurlijk niet fijn. In dit geval is het echt door de voordeur: daarom melden we ook direct waar hij heen gaat en natuurlijk hopen we dat hij het super gaat doen bij de broers Allen”, zei Henk Nijhof jr. bij de verkoop van de zevenjarige hengst Four Seasons. Inmiddels loopt Four Seasons onder Bertram Allen en dat ziet er goed uit (zie video).

Hij is niet de eerste hengst die door Team Nijhof wordt verkocht aan een Olympische ruiter. “Mooiere reclame voor ons en de fokkers die nakomelingen hebben van deze hengsten is er niet”, zegt Nijhof, die daarbij Breitling (winnaar Wereldbekerfinale onder Beezie Madden), Orlando (Darragh Kerins), Warrant (succesvol met meerdere ruiters), Elvaro (succesvol in de Global-tour onder Eduardo Perer de Menezes), Floris TN (succesvol op 4* en 5*-niveau en nu onder Jerome Guery) en Opium vd Moerhoeve (succesvol onder Lillie Keenan) als voorbeelden noemt.

Zes springhengsten en een dressuurhengst goedgekeurd voor Oldenburg-International en Hannover

Dat is nog niet alles. Ook op fokkerijgebied heeft Team Nijhof nieuws te melden. De hengstenkeuringscommissies van het Hannoveraanse stamboek en springpaardenstamboek Oldenburg-International was onlangs bij Team Nijhof op bezoek en zes jonge hengsten werden met open armen ontvangen.

Onassis TN (v. Grandorado TN)

Drummer 2000 TN (Diamant de Semilly x Chin Chin), Up van ’t Paradijs (Minute Man x Hunter’s Scendro), Tattoo TN (Parfait vh Schaeck x Kannan), Onassis TN (Grandorado TN x Quasimodo vd Molendreef), Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) en Dorian Grey TN (Dominator x Chellano Z) zijn nu ook goedgekeurd voor Oldenburg-International en Hannover. “Sterke prestatie afstammingen met hengstenmodellen en buitengewone springeigenschappen maken de keuze niet zo moeilijk”, zegt Nijhof daarover.

Verder werd ook nog de vierjarige dressuurhengst Ozzy TN (Ibiza x For Romance) goedgekeurd bij het Oldenburger Verband en het Hannoveraanse stamboek.

Stamboekkeuring: Drie merries naar NMK, twee van Grandorado

Op de stamboekkeuring bij Team Nijhof – de eerste stamboekkeuring van het seizoen – konden direct drie merries worden uitgenodigd voor de NMK. Twee van Grandorado TN en een Verdi, alledrie met 85 punten voor het springen. Daarbij scoorden ook dochters van Poker de Mariposa TN, Eldorado TN en Classico TN 80 punten voor het vrijspringen.

Paulownia (Grandorado TN x Kamelia v. Mr Blue) Foto: Jacquelien van Tartwijk

In de dressuurrichting maakte Fontaine TN een goede indruk. Alle vier de aangeboden dochters werden ster verklaard en twee scoorden 80 punten voor de beweging.

Fontaine TN (v. Finest)

Lees hier meer over de stamboekkeuring bij Team Nijhof

Veulenshower

Tenslotte organiseerde Team Nijhof vorige week zaterdag een geslaagde veulenshower met deskundig commentaar van Dirk Willem Rosie.

Een veulen van Poker de Mariposa

Daarbij waren onder andere nakomelingen van deze jonge hengsten te zien:

Tattoo TN

Florida TN

Springsteen TN

King Kashmir TN

Cero Blue TN

Dorian Grey TN

Poker de Mariposa TN

Hernandez TN

En de oudere ‘nieuwe’ hengsten:

Camargo

Denzel van ‘t Meulenhof